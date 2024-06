‘First Dates’: el tremendo enfado de una soltera al descubrir que su cita le ha rechazado

Arranca la semana en First Dates. El popular show de Cuatro abrió sus puertas para recibir a los nuevos solteros que se han apuntado a su aventura. Un encuentro donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Daniel.

El soltero valenciano de 31 años llegó al formato señalando que anda en busca de un amor tradicional, de los de toda la vida. Se considera un hombre muy romántico al que le gusta enamorar cada día a su pareja. «Admiro profundamente a Luis Miguel», dijo en su presentación.

De hecho, el soltero contó que su acto más romántico había sido darle un ramo de flores cada día, durante 15 días, a su ex pareja. Fue entonces cuando llegó Marta, la mujer que se convertiría en su cita. La influencer de 28 años se presentó como una joven muy presumida a la que le encanta la moda.

«Me gusta gustar a la gente», dijo en su presentación. Así pues, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, los solteros fueron presentados por el equipo de Cuatro. Un primer encuentro que dejó a Daniel con un gusto un poco agridulce, pues Marta no era el tipo de mujer que buscaba.

«Es un encanto de chica, pero más como amiga, no ha surgido el flechazo», comentó él. La joven, por su parte, no pudo evitar mostrar su entusiasmo al conocer a Daniel. Tras ello, Laura Boado los acompañó a la mesa para que tuviesen más intimidad y se pudiesen conocer mejor. «No salgo de casa sin arreglar», le confesó la soltera.

Marta comenzó a hablar un poco de sus gustos con Daniel, momento en el que le contó que otra de sus pasiones son las redes sociales. Pero, el soltero seguía sin cambiar su percepción de ella. «No he tenido ese flechazo que me hacía falta», insistía a las cámaras del programa. Por su parte, la participante se mostraba feliz con su cita.

De hecho, pensaba que el sentimiento era mutuo. «Me ha gustado, me ha entrado por el ojo», señaló ella. Asimismo, y respecto a sus deseos futuros, quería encontrar a un hombre con el que poder formar una familia. Eso sí, no estaba segura de querer tener hijos. «Me gustan en el sentido de tener hijos para dejar un legado, pero no me gustan en el sentido de cómo son, de cuidarlos», admitió.

Posteriormente, la pareja pasó al reservado del programa. De esta manera, y con la perspectiva de que obtendría una buena respuesta, Marta le preguntó a Daniel sobre lo que pensaba de ella. Lejos de mentirle, el comensal fue sincero. «Eres muy agradable, podría estar horas y horas hablando contigo, pero como una amiga», confesó.

El monumental enfado de una soltera al ser rechazada en #FirstDates: «¡Qué persona tan desagradable!» https://t.co/BJ0cSB4sPY — First Dates (@firstdates_tv) June 3, 2024

Marta en First Dates: «Yo no me considero fea. Me encanta gustar y quería que me dijera qué guapa eres»

Unas declaraciones que no le hicieron nada de gracia a la participante. «Me ha dado un bajonazo tremendo. Qué persona tan desagradable. No te gusto, pues te callas y luego ya me dirás que no», comentó ella en uno de los totales. Una situación que provocó que el ambiente se tensase mucho entre ambos.

De hecho, Marta ya no quería continuar con la cita. «Estaba incomodísima. Ha sido su culpa. Estaba siendo muy amable, pero en el momento en el que me haces sentir mal me ha cortado todo el rollo y yo decía ‘por favor, vámonos de aquí’», señaló disgustada. Asimismo, no comprendía el motivo de su rechazo.

«Yo no me considero fea. Me encanta gustar y quería que me dijera qué guapa eres», alegó. Al concluir la velada, y como era de esperar, ambos participantes rechazaron por completo querer tener una segunda cita juntos fuera de First Dates.