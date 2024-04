‘First Dates’: un soltero sorprende al llamar a su madre en plena decisión final

Encontrar a tu media naranja es una tarea que comienza a dificultarse cada vez más para muchos solteros. Por ello, el equipo de First Dates sigue demostrando que está más que dispuesto ha ayudar a sus participantes a cumplir sus deseos, o, al menos, intentarlo. Un encuentro que se puede disfrutar cada noche en el prime time de Cuatro.

De esta manera, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de conocer a Jessyca, una mujer brasileña de 29 años que reside actualmente en nuestro país. En su presentación, la joven explicó que es una persona «divertida, alegre y con carisma» y cree «en el amor de verdad».

Cansada de las relaciones sentimentales superficiales, la soltera llegó al restaurante del amor muy decidida respecto a lo que busca en un chico. «Eso de fluir no. O quieres o no quieres», dijo claramente. Además, afirmó que le gustan los hombres con las ideas claras y que sean «intensos».

Fue entonces cuando llegó Raiko, un soltero cubano de 29 años que trabaja como coctelero en un club de intercambio de parejas. Busca a una mujer «alegre y divertida» con la que compartir su tiempo. Pues, su objetivo es tener su propio negocio para poder ayudar a su familia económicamente.

La pareja de solteros pasó a la mesa del local para hablar cómodamente y conocerse mejor. De esta manera, los participantes descubrieron su gusto en común por la música y el baile. Eso sí, Raiko advirtió a su cita que él no se desenvolvía tan bien en la pista de baile como sus compatriotas.

Jessyca en First Dates: «Soy una nuera que casi cualquier suegra quisiera tener»

El hecho de que su cita no fuese un buen bailarín no asustó a Jessyca. Pero, por el contrario, lo que sí lo hizo fue el saber que trabajaba de noche. Una situación que justificó alegando que le daba «ansiedad». Sin embargo, lo que era más que evidente era la química entre ambos.

Posteriormente, la pareja de solteros pasó al reservado para tener un poco más de intimidad. Allí, al joven le tocó hacer una videollamada con un familiar, por lo que no dudó en hablar con su madre. Ante ello, la madre del soltero dio su visto bueno a Jessyca. «Soy una nuera que casi cualquier suegra quisiera tener», comentó la joven.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. Tanto Raiko como Jessyca afirmaron querer tener una segunda cita, incluso aunque esta no fuese de carácter sentimental. Pues, se lo pasaron muy bien. Por ello, el joven no dudó en volver a llamar a su madre para darle la noticia. «La brasileña se viene para Cuba», le dijo. Todo ello para concluir con la bendición de la futura suegra.