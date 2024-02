‘First Dates’: un soltero se excita al saber cuál es el sitio más raro en el que su cita ha tenido sexo

Desde que aterrizó en la parrilla televisiva española se ha convertido en una de las apuestas favoritas de la audiencia, y así sigue siendo años después. First Dates, el popular show de citas, continúa presentando a los solteros que se suman a la aventura de Cuatro para encontrar el amor. Un reto al que se ha unido Jessica.

La joven se presenta como una mujer independiente que lo da todo por amor. Busca un hombre que tenga los dientes bonitos y quiera tener una relación hasta el final de sus días. «Yo tengo mi cartera y la tuya no la toco», dijo respecto a las finanzas económicas de cada uno.

Su cita fue Juanma, un hombre al que no le ha ido nada mal en el plano amoroso. «He ligado mucho, he conocido a gente interesante», afirmó. La primera toma de contacto entre los solteros no ha podido ir mejor, pues ambos dejaron claro que el equipo de First Dates había hecho match con ellos. «Wow», exclamó la soltera al ver al comensal.

Ambos son andaluces y el saberlo aumentó la ilusión de conocerse entre ellos. «Huelva y Jaén, son una combinación perfecta», dijo el soltero. Tras ello, la pareja pasó a la mesa para poder conocerse mejor y descubrir los puntos que tienen en común y los que no. Ella es profesora de francés, pero también habla inglés y algo de italiano. Sin embargo, a Juanma los idiomas no se le dan tan bien.

«Primero tengo que aprender a hablar bien español», dijo el comensal con humor. Poco a poco, los solteros fueron descubriendo todas las cosas que tenían en común, siendo una de ellas las ganas de formar una familia y tener una relación estable.

Juanma y Jessica estaban encantados el uno con el otro, tanto en lo físico como en lo personal. Por ello, los solteros no dudaron en trasladarse hasta el reservado del restaurante para tener un poco más de intimidad. Allí, el comensal se ha sincerado y le ha dicho a su cita que le gustaba la lencería.

Sin embargo, los nervios hicieron que Jessica malinterpretase al soltero y comprendiese que sus gustos estaban relacionados con el disfraz. Por otro lado, respecto al lugar más raro donde habían tenido sexo, el soltero le dijo que en varios. Pero, lo que jamás vio venir fue la respuesta de la mujer.

«Yo en un confesionario», le dijo ella. Completamente asombrado, Juanma admitió haberse excitado un poco. «Eso es muy porno», dijo. Al concluir la velada, no hubieron sorpresas. Ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera de First Dates. Un final que decidieron realizar de la mano y tras unos primeros besos.