Uno de los temas que más ha acaparado la actualidad durante los últimos días ha sido el relacionado con el ingreso hospitalario de la hija de Anabel Pantoja. Una noticia que han tratado en Fiesta, programa de Telecinco presentado por Emma García. Por ello, y mostrándose siempre muy sincera con sus espectadores, la comunicadora habló en directo de una preocupación que tuvo hace unos días con su hija Uxue, de 18 años. Afortunadamente, la joven se encuentra bien y nada pasó a mayores. Pero, tal y como comentó la periodista, como madre, el susto no se lo quita nadie. Un tema que quiso tratar en su programa.

De esta manera, Emma García explicó que su hija sufrió un «pequeño» accidente de tráfico hace unos días. Una situación que la dejó con el susto en el cuerpo durante un par de días. «Cuando eres madre, cualquier cosa que le pase a tu hijo es que se te va el mundo», comenzó diciendo la presentadora vasca. «El otro día, el viernes, tuvo mi hija un pequeño accidente de coche y el sábado estaba con un susto en el cuerpo que no sé si se me notó o no», confiesa. Un relato que era escuchado por sus colaboradores con máxima atención.

Sin ánimo de alarmar a nadie, Emma García explicó que, afortunadamente, su hija «está bien, está fenomenal». Sin embargo, lo vivido no se le olvidará nunca. «Pero se pasa fatal, te descoloca», reconoció frente a sus compañeros. Cabe señalar que la periodista siempre se ha mostrado muy reservada con su vida privada.

Pero, según contó a la revista Lecturas, en una reciente entrevista, ella y su marido, Aitor Senar, no se pusieron de acuerdo «con un segundo hijo». «Dije como cumpla los 40 y no nos hayamos puesto de acuerdo, cierro. Me dijo que sí», explica. Al final, el bebé no llegó, pero el matrimonio continúa más unido que el primer día.

Asimismo, y respecto a su única hija, fue honesta. «Mi hija te dirá que soy una pesada, pero yo tengo claro que su vida es suya y no puedo manejarla», señala. Pues, nunca ha querido hablar públicamente de ella ni mostrarla a los medios de comunicación. Eso sí, sin entrar mucho en detalle, explicó que la joven ya no vive con ellos.

«Este año tengo muchas ganas, mi hija viene de fuera. Yo, como no sirvo para la cocina, voy a mesa puesta. Mi hija cocina superbién, ha aprendido de su padre», confiesa. Unas declaraciones con las que la presentadora quiso mostrar un lado desconocido de su vida.