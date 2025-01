First Dates, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. El equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a los espectadores con cada entrega. Además, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. En una de las nuevas entregas emitidas en Cuatro, hemos podido conocer a Jorge, un opositor de 35 años que llegaba de Ciudad Real. Entre otras tantas cuestiones, el comensal reconoció que hablaba nada más y nada menos que siete idiomas. Su objetivo en First Dates es encontrar a una chica que tenga las cosas claras para poder comenzar una relación sentimental seria. Su cita para esa noche era Paloma, una estudiante y auxiliar en óptica de 25 años que se definía como una joven reservada.

La primera impresión al ver a Jorge no fue, ni mucho menos, la esperaba: «No es mi prototipo de chico. Es un poco mayor de lo que yo esperaba». Él, por su parte, se mostró encantado con su cita: «Me parece una chica atractiva, tiene buen ver». Después de que los solteros intercambiasen unas primeras palabras, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para la velada. Entre otras tantas cuestiones, empezaron a hablar tanto de sus profesiones como de su historial en el amor. Paloma reconoció que no tiene mucha experiencia, puesto que no había tenido mucha suerte. Él, ante las cámaras del equipo de First Dates, se sinceró al respecto: «No me importa, lo importante es que compagine conmigo». Por si fuera poco, la soltera volvió a dejar completamente sin palabras a su cita al confesar que, en la actualidad, estudia y trabaja a la vez.

«Veo a Paloma como una chica preparada que está acabando su carrera y hay muchos aspectos en los que se la ve inteligente, alguien con quien se puede dialogar», reconoció Jorge. Él, por su parte, dio a conocer sus estudios en comercio, marketing, filología inglesa y en numerosos idiomas. Algo que no llamó la atención a la soltera: «Está dando vuelvas sin ningún rumbo».

En un momento dado de la cita, Paloma reconoció ser algo celosa: «Tengo un patrón a veces. Si veo una mujer cerca de ti, me voy a acercar para besarte y decir ‘¿qué tal?’». Jorge no dudó en restar importancia a este dato: «Tener un poco de celos hace saber que a tu pareja le importas, dentro de un límite está bien».

El soltero, por su parte, aprovechó la ocasión que se le presentó para preguntar a Paloma por sus fantasías sexuales. Ella se negó en rotundo a responder: «Hablaré de sexo cuando haya más confianza o cuando esté en pareja», reconoció ante las cámaras de First Dates, y añadió: «Con Jorge, no me siento yo misma. Al principio bien, pero luego no estaba cómoda».

Poco después, ambos pasaron al reservado. De nuevo, Paloma se sintió incómoda con su cita, ya que no estaba dispuesta a realizar ningún reto con Jorge. En la decisión final, ella se negó a volver a tener una segunda cita con él: «Lo siento mucho, pero no he estado cómoda. En algún momento he estado incómoda. Creo que no has recibido o captado el momento en el que he estado incómoda y siempre has querido un poco más y yo no quería». El soltero no tardó en pedirle disculpas: «Me ha parecido raro. Te he notado retroactiva y cómoda en la cita. Lo siento si te has sentido en algún momento rara».