First Dates continúa recibiendo a nuevos participantes en su restaurante del amor. El popular show de Cuatro ha demostrado, en numerosas ocasiones, que no hay edad para encontrar a tu media naranja. Por ello, solteras como María, de 85 años, no dudaron en vivir la aventura de primera mano.

«Soy analfabeta porque mi padre era pastor y siempre hemos estado en el campo. No había autobuses para llevar a los niños al colegio», dijo en su presentación. Lleva más de 8 años sin pareja, por lo que le gustaría encontrar a alguien que la acompañe en su día a día. Eso sí, tiene que ser un hombre con ritmo y al que le guste bailar. «Yo lo bailo todo», señaló.

La cita de María fue José, un alicantino de 85 años que se presentó como una persona con mucho «pronto». La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante particular, pues ninguno se emocionó demasiado por la elección de su cita.

«Un poco gordito, pero eso no tiene remedio. No le vamos a quitar la carne ahora», declaraba la comensal. «No voy a pedir una Claudia Schiffer porque yo tampoco soy un Robert Redford», destacó él. Tras ello, la pareja de solteros pasó a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

De esta manera, María le contó que busca pareja porque «la soledad mata». Lejos de quedarse callado, y comprendiendo su punto, José fue sincero. «A estas edades estar solo…», respondía él. Respecto a amores pasados, el soltero le contó que su última relación terminó hace 25 años y que, desde entonces, no se había vuelto a casar.

María, tras escuchar el testimonio de José, señaló que ella nunca había tenido problemas para encontrar pareja. «Yo he estado casada dos veces. Mi marido murió hace 40 años y luego estuve con otro hombre 25 años y también se murió», explicó. Una confesión que dejó al soltero un poco desconcertado.

«María me vas a poner en un aprieto. Si se han muerto los dos a ver si el siguiente voy a ser yo», bromeaba. «Yo no los mato, se mueren porque se mueren», replicaba ella. Asimismo, la velada fue transcurriendo y la soltera no podía estar más encantada con José, especialmente, porque no tenía mucho dinero en el banco.

Una soltera da calabazas a su pretendiente millonario en mitad de su cita en #FirstDates28Mhttps://t.co/YeX61VogNO — First Dates (@firstdates_tv) May 28, 2024

María sobre uno de sus pretendientes: «Lleva diez meses detrás de mí…»

Minutos después, y sin verlo venir, María recibió una llamada de un candidato rico y muy insistente. Al parecer, el señor de la llamada ha intentado conquistarla, pero no ha surtido efecto. Una situación que tiene a la comensal muy cansada. «Lleva diez meses detrás de mí y le digo que se busque a otra y que no me llame más, pero me sigue llamando todos los días», le explicó a José.

Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, ambos participantes lo tuvieron claro. «A mí me gustaría hacerle compañía a María hasta que Dios diga», confesaba el soltero. María, por su parte, también estuvo encantada de seguir conociendo a José en una nueva cita.