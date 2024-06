Encontrar el amor verdadero se está convirtiendo en una asignatura pendiente para muchas personas. Por ello, y lejos de rendirse, Luis Miguel aterrizó en First Dates para probar suerte de una manera diferente. Una aventura televisiva que ha decidido embarcar gracias a su hija, de 11 años, que lo apuntó al casting.

El soltero se presentó en el formato como un apasionado del rock. Por ello, desea encontrar a una mujer con la que compartir aficiones y gustos. «Me gustan las tías decididas», señaló. Fue entonces cuando llegó Pilar, la mujer que se convertiría en su cita.

«Soy rockera de corazón desde los 11 años y creo que voy a morir con las botas puestas», dijo la comensal en su presentación. La primera impresión entre los participantes fue bastante positiva, pues ambos dejaron claro que físicamente se sentían muy atraídos por el otro.

Luis Miguel sintió un «flechazo» al ver a la madrileña, por lo que no dudó en demostrar su interés en ella. Así pues, los solteros pasaron a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si eran compatibles o no. Un intercambio de palabras que les ayudó a dejar de lado sus nervios previos.

Asimismo, entre tema y tema, Pilar le explicó que era una mujer muy activa sexualmente. Un aspecto con el que coincidió con su cita, pues él le contó que necesita tener sexo con regularidad, concretamente, cada ocho horas. Pero, en lugar de complacer a Pilar, la confesión de Luis Miguel despertó su desconfianza.

Un soltero de #FirstDates27M se define sexualmente como el antibiótico https://t.co/n0S4YkV9cN — First Dates (@firstdates_tv) May 27, 2024

Pilar en First Dates: «No sé yo si tendrás tanta potencia. No te tires faroles»

«Tengo 46 años. A mí la moto no me la vendes tan fácil. No sé yo si Luis Miguel aguantaría mi ritmo sexual, porque lo veo muy tranquilo. Aunque a lo mejor me equivoco muy gratamente», comentó a las cámaras de First Dates. Pero, mostrándose directa con el transportista, le paró los pies.

«No sé yo si tendrás tanta potencia. No te tires faroles», le dijo sin filtros. Posteriormente, y tras ser testigos de la gran complicidad de la pareja, el equipo de Cuatro le propuso a sus participantes pasar hasta el reservado para disfrutar de una mayor intimidad.

Durante el encuentro privado, ambos fueron retados a darse un apasionado beso. Pero, Pilar echó el freno por respeto a sus hijos y le dio solo un pico. «Nuestro beso ha sido respetuoso. Al final somos padres y no nos gustaría que nuestros niños nos vean así», comentó al respecto.

Luego, y tras disfrutar de una cita donde las risas no faltaron, los participantes se dirigieron hasta la sala de la decisión final. De esta manera, Luis Miguel fue al grano y dejó claro que le gustaría seguir conociendo a Pilar en un nuevo encuentro. «Estás buenísima», le dijo el transportista. Ella, por su parte, no opinó menos.