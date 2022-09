‘First Dates’: Sara, disgustada con que su cita solo se bañe una vez al día

First Dates ha regresado a la parrilla televisiva de Cuatro tras su parón veraniego. El conocido programa de citas de Carlos Sobera ha vuelto ha acertar con la elección de sus comensales, y si no que se lo digan a Sara y a Marc, quienes tuvieron un flechazo a primera vista a pesar de sus discrepancias higiénicas.

El primero en llegar al restaurante fue Marc, quien confesó a cámara que antes se creía un dios, pero que la vida le ha hecho darse cuenta que hay que “ser más hombre, no tanta fantasía”. Su cita de la noche fue Jemina ‘Sara’, quien señaló que su última relación fue con un hombre casado y que tiene claro que es algo que no volvería a hacer porque “sufrí muchísimo”.

Un soltero escrupuloso, uno zalamero y uno un poco extraño 😉 Todo listo para una noche más en el restaurante del amor. ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates9S! ❤️ pic.twitter.com/PHg8NMFnMX — First Dates (@firstdates_tv) September 9, 2022

Tras conocerse, ambos comensales señalaron que físicamente el equipo de First Dates había acertado de pleno con sus gustos, por lo que todo comenzó a ir a las mil maravillas. Sara le ha hablado a Marc de sus deseos de regresar a Barcelona y él la ha visto como una chica fuerte y segura.

Sin embargo, hubo algo de Marc que a Sara no le hizo tanta gracia, la poca frecuencia con la que se baña. Y es que, a la joven no le ha gustado tanto que no se duchara nada más que una vez al día en invierno y dos en verano. “Hay que bañarse, hay que bañarse”, le dijo entre risas. Todo ello antes de confesarle que ella se baña tres veces al día en invierno y verano igual.

Al final de la velada, y tras coger un poco más de confianza en el Rasca del amor, los comensales lo tuvieron claro. En la decisión final, tanto Marc como Sara quisieron volver a darse una oportunidad en un segundo encuentro juntos. Ahora, lo que pase entre ambos solamente el destino lo sabrá, pues ya todo queda fuera de las cámaras de First Dates.