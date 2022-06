‘First Dates’ | Paulina, contundente: «Tengo alergia a los penes pequeños»

Una noche más, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro para presentar a la audiencia los nuevos comensales que se han sumado al reto del amor. Una búsqueda de su media naranja donde una de las grandes protagonistas fue Paulina, quien volvió a demostrar que, por muchos que pasen los años, el reality nunca dejará de sorprendernos.

La comensal acudía al programa con el objetivo de encontrar a un hombre “rebelde y bien dotado”. Pero al ver a Antonio, su cita, se ha hecho su propia idea de cómo iba a ser sexualmente y se ha desencantado. Una percepción personal que le llevó a decirle numerosas indirectas y directas a lo largo de la velada.

Paulina busca a un hombre rebelde en ‘First Dates’: “Tengo alergia a los penes pequeños” 🧐 #FirstDates15J https://t.co/GQQ6e9azTc — First Dates (@firstdates_tv) June 16, 2022

“Yo he sido una cabrona y una hija de puta porque a mí lo que más me gusta en esta vida es tocar los cojones, y no sabes lo bien que se me da”, explicaba Paulina a las cámaras de Cuatro. Divorciada y con dos hijos, la comensal aseguró que lo mejor que le ha pasado en esta vida es “ser una cornuda” porque así “me lo quité del medio”.

“Rebelde hasta dónde pueda llegar y le diga ‘¡Basta!’, pero de eso no hay. Es que soy alérgica a las pollas pequeñas”, ha explicado sobre el tipo de hombre que busca, pero no para una relación seria. De hecho, ha confesado que le entra un gran sentimiento de tristeza cuando “se bajan los pantalones y no se la veo, y digo ‘¿Dónde la tienes? Súbete los pantalones mejor’”.

Al ver a Antonio, un hombre que se define como romántico y leal a su pareja, Paulina supo que lo de ellos no iba a acabar bien. Físicamente no tenía el cuerpo que esperaba, detalle que le llevó a preguntarle si hacía deporte, cuestión que él respondió señalando que estaba empezando a hacerlo. “No se te nota mucho”, le dijo Paulina, sin pelos en la lengua.

Tras abordar el tema del sexo, la comensal lo tuvo claro. “Tiene pinta de osito, no de empotrarte contra la pared”, señaló con disgusto. Por su parte, a Antonio le ha dado la sensación de que la mujer hablaba mucho y sin sentido porque era una persona muy insegura. De hecho, tan mal fue la cita que cuando fueron al reservado y abrieron un bola donde ponía que tenían que besarse, ella señaló que mejor brindaban.

“Si Paulina fuera la última mujer que hubiera en el mundo, me cambio de sexo”, dijo Antonio. Y es que, parece ser que si la comensal no sentía ni la más mínima atracción por él, Antonio por ella menos. “Para qué quieres una mujer así, yo voy a salir corriendo”, agregó el hombre.

En el momento de la decisión final, Paulina le ha dejado claro que no tenían nada en común y él le ha dado la razón puntualizando que era una “sabionda”. Primer y último encuentro con el que ambos comensales pusieron fin a su paso por First Dates.