Una participante de ‘First Dates’ desvela quién paga la cena

Aterrizó en la parrilla televisiva en el año 2016 y, desde entonces, se ha convertido en una de las emisiones más vistas de Cuatro. First Dates, presentado por Carlos Sobera, tiene como objetivo recibir a solteros que necesiten ayuda para encontrar a su media naranja. Por ello, realizan un exhaustivo test de compatibilidad donde los participantes tienen que exponer sus gustos, hobbies y todo tipo de preferencias. De esta manera, un grupo de expertos se encargan de emparejar a la potencial pareja perfecta. Una aventura única donde sus protagonistas tienen una primera cita donde se conocen por primera vez frente a las cámaras de televisión. Pero, aunque haya un equipo muy preparado de por medio, las citas no siempre terminan de la manera deseada.

A lo largo de estos casi nueve años, los espectadores han sido testigos de todo tipo de veladas. Numerosas situaciones que han despertado mucha curiosidad en la audiencia y diversas cuestiones. De hecho, una de las grandes preguntas está relacionado con el precio del menú del restaurante del amor. Por ello, recientemente, una joven que acudió al programa publicó un vídeo en su cuenta de TikTok donde resolvió esta gran cuestión. Un audiovisual que poco ha tardado en viralizarse en la plataforma y que es narrado por la usuaria @lidiaaizquierdoo_.

La soltera se sincera: «No, no se emite el mismo día que lo grabamos»

«Esta es la duda que tenía antes de ir y por eso quería ir a este programa, para ver cómo era en realidad, así que os lo voy a desmentir. A ver si me explico bien», comenzó explicando en el vídeo. Pues, estaba respondiendo a una pregunta que le realizó un seguidor.

«Antes de entrar a grabar te dan tres billetes de 20 porque es lo que se cobra, 60 euros. Entonces, cuando te dan la cuenta, pone en el ticket como que vale 20 euros el menú. Entonces, si pagáis a medias, tú metes 20 euros de los que te han dado antes y la otra persona mete sus 20 euros y al salir del programa te los devuelven», señaló. Un dato completamente inesperado con el que ha sorprendido a muchos seguidores del formato.

«¿Qué pasa? A mí me invitó. Entonces yo me quedé con mis 60 euros y él, que pagó los 40, no se lo devolvían. Así que él se quedó con 20 y yo con 60 porque no pagué», agrega. «Ofrecí pagar a medias, pero me dijo que no, que él en una primera cita invitaba, así que me invitó», concluyó.

Por otro lado, y respecto a si cada cita se emite el mismo día en televisión, fue clara. «No, no se emite el mismo día que lo grabamos», señala. «En mi caso, lo grabamos el 30 de octubre. Hace ya un mes y pico», agrega. Asimismo, afirma que el equipo de Cuatro no les avisa respecto al día en el que será emitida la cita.