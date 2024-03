‘First Dates’: dos solteros sorprenden con una inesperada petición a Isabel Díaz Ayuso

Ha llegado la primavera a First Dates y en el programa de Cuatro han querido recibir esta nueva estación del año de la mejor manera que saben hacer: con nuevos solteros. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en uno de los formatos televisivos más acertados de la cadena durante los últimos años, y las cifras de audiencia lo reflejan cada noche.

De esta manera, no es de extrañar que participantes como Carlos no hayan querido perderse esta aventura. El soltero se presentó en el programa señalando que la eyaculación y el sexo no son lo mismo. «Eso te acorta la vida, el orgasmo es algo que tendríamos que tener muchas veces», comentó en su presentación.

De pequeño sufrió mobbing en el colegio, algo que afirma que le ha marcado a lo largo de su vida adulta. Asimismo, su timidez le ha impedido tener una relación sentimental, pues siempre terminan rompiéndole el corazón. Por otro lado, y respecto a su gusto por las mujeres, señala que no le gustan las chicas gordas porque le recuerdan a traumas de su pasado.

Su cita fue Patricia, una joven que afirma ser muy enamoradiza. El primer encuentro entre la pareja de solteros no estuvo nada mal, aunque la participante afirmó que Carlos no era el tipo de hombre que le atraía físicamente. Asimismo le ha gustado que fuese de Toledo, pues así podría ir a verlo gratis con el abono de transporte de la Comunidad de Madrid.

De hecho, fue precisamente este aspecto el que la llevó a realizar un llamamiento a Isabel Díaz Ayuso. «Necesito que nos consideréis jóvenes hasta los 30 para el abono», dijo a modo de petición. Tras ello, los comensales pasaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían gustos en común o no.

La petición de dos solteros expertos en Kung-Fu sexual a Isabel Díaz Ayuso en #FirstDates22Mhttps://t.co/oj875wdfWE — First Dates (@firstdates_tv) March 22, 2024

Carlos le explica a su cita de First Dates su interés por el «taoísmo y Kung-Fu sexual»

Durante la velada, Carlos le comentó a Patricia que era un hombre que cuidaba mucho su alimentación. Además, le hizo saber que tenía en mente el escribir un libro. «Va de mitología, desarrollo personal y acción», comenzó explicándole a su cita. Sin embargo, no será fácil. Pues, según comentó, eso le deja la cabeza agotada «de tanto pensar, duermo como un lirón».

Luego, el soltero le explicó a su cita que el ámbito sexual siempre le ha llamado la atención. De hecho, siente mucha curiosidad por el «taoísmo y Kung-Fu sexual». Al principio, a Patricia le ha entrado la risa. Pero, intentando mantener la compostura, ha estado muy atenta mientras Carlos le explicaba las diferencias «entre correrse y tener un orgasmo».

Lejos de dejarlo ahí, el soltero fue sincero con su cita. «La lechera solamente da su producto cuando es la persona adecuada», explicó. Por eso, asegura estar «a dos velas». Un encuentro donde las risas no faltaron y en el que Patricia acabó muy interesada en el Kung-Fu sexual.