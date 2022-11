‘First Dates’: dos actores de cine para adultos se enamoran en el programa

Una noche más, First Dates regresó a la parrilla televisiva española para ofrecer a los espectadores de Cuatro un nuevo programa del icónico talent de citas. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a parejas como la formada por Javier y Elina, dos solteros que comparten algo más que su pasión por el cine para adultos.

El primero en llegar al restaurante fue Javier, un modelo erótico que acudió al programa de Carlos Sobera en busca de su media naranja. Y es que, tal y como explicó en uno de los totales, su profesión no le facilita el tener citas con mujeres, pues al parecer salen corriendo nada más saber a lo que se dedica.

Una situación similar vive Elina, una joven que ha luchado mucho por lograr todo lo que ha conseguido. “Todo lo que he conseguido lo he conseguido gracias a mí”, señaló. El primer encuentro entre los solteros no pudo haber sido mejor, pues ambos cumplían las expectativas, al menos físicamente, del otro.

Durante la cena, Javier le explicó que había estudiado un Módulo Superior de Nutrición y otro de informático, datos que gustaron mucho a Elina. Fue entonces cuando ella le explicó que ella también hizo uno, pero que actualmente era actriz porno. Unas declaraciones que iluminaron la cara del soltero, por lo que quiso saber qué tal lo estaba llevando en esta industria.

Al respecto, la andaluza le ha explicado que lleva cinco años sin hablar con su familia porque son testigos de Jehová y “eligieron a Dios”. Finalmente, él le ha dicho que se dedicaba a lo mismo que ella pero “mi público es un poco distinto”. Y es que compartir profesión ha sido todo un acierto para ambos, pues dejaron patente su intención de realizar incluso una colaboración juntos.

En cuanto a la familia de Javier, el joven le ha explicado que él afortunadamente cuenta con el apoyo de sus seres queridos. Asimismo, ha afirmado que se los contó comenzado con un “estoy muy feliz” y que lo respetan. Tras ello, en la decisión final de First Dates, Elina y Javier han dejado claro que les gustaría seguir conociéndose fuera, en una segunda cita.