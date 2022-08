‘First Dates’: Un comensal espanta a su cita por su pesadez

Un comensal de First Dates ha sido capaz de espantar a su cita por pasarse de gracioso. Silvia, que no ha podido llegar a tener una conversación seria con Jorge, ha sido ahuyentada por su pesadez.

First Dates es un programa diseñado para encontrar al posible amor de tu vida. Pero muchas veces los pronósticos del programa fallan y lo que podría ser una cita de ensueño acaba convirtiéndose en un barco a la deriva.

Esta vez, Jorge y Silvia han sido los comensales que han protagonizado una cita de lo más anecdótica. Jorge, un venezolano de 34 años que reside en Sevilla, ha intentado coronarse como el tipo más gracioso de First Dates, pero le ha salido el tiro por la culata.

Silvia, la mujer de treinta años que ha acompañado a Jorge con esperanzas de que este sea el príncipe de sus sueños, se ha llevado un chasco enorme cuando ha visto “los encantos” de este.

La teleoperadora madrileña ha sido incapaz de seguir la línea de intensidad que Jorge le ha ido marcando durante toda la cita que ambos han tenido en el restaurante de Cuatro. El comensal, que no ha dejado de hacer bromas en toda la noche tratando de que Silvia se diese cuenta de su buen sentido del humor, ha acabado espantando a su cita.

“Ha sido una broma de cita”, ha comentado descolocada. Y es que a Silvia, más que la gracia natural de una persona, le llena más el hecho de poder tener conversaciones interesantes con el aspirante a ganarse su corazón.

Es por ello por lo que ambos comensales no se han podido conocer mejor, pues Jorge ha tratado constantemente de hacer reír a su pareja de citas, pero no ha ahondado en sus intereses o en sus experiencias de vida.

Finalmente, aunque él le pidió a Silvia que lo llevara alguna noche de copas por Madrid para así conocerse mejor, Silvia ha tenido claro que ambos barcos no pararían en buen puerto. Es por ello que con un: “Ha sido muy agradable y nos hemos reído mucho, pero no me ha transmitido”, la madrileña ha concluido su cita.