‘First Dates’: un comensal besa a su cita y, un segundo después, se pone a llorar

El pasado martes pudimos disfrutar de un nuevo programa de First Dates. Así pues, pudimos conocer a nuevos comensales que no dudaron un solo segundo en acudir al restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. Dos de los grandes protagonistas fueron William y Lavinia.

El costarriqueño fue el primero en llegar al local de Cuatro. No solamente confesó que llevaba más de 20 años en España sino que, además, aseguró que vive aún con su expareja por el bien de sus hijos. Su objetivo en First Dates era encontrar a una mujer “que me desnude el interior”. Su cita para esa noche fue Lavinia y, nada más, verla, se quedó sin palabras.

“Yo estoy acostumbrado a chicas más normalitas”, aseguró. Nada más comenzar a hablar, el comensal confesó a su cita que aún sigue viviendo con la madre de sus hijos. Lavinia le hizo saber lo que pensaba al respecto, sobre normalizar que los hijos sepan que sus padres no estaban juntos. Debido a esto, el de Costa Rica quiso suavizar el tema.

Besa a su cita en ‘First Dates’ y se pone a llorar un segundo después: “Es la primera vez que hago algo así” 😚 #FirstDAtes14J https://t.co/1I7l2whKIy — First Dates (@firstdates_tv) June 15, 2022

¿De qué manera? Confesando que jamás estuvieron enamorados: “Éramos amigos y una noche me tomé media cerveza y vino Sebastián”. Lavinia, por su parte, confesó que le encanta que presuman de ella, considerándose una “mujer clásica”. William, tras conocer este dato, le hizo saber que escribía poemas.

En un momento determinado de la velada, comenzó a sonar música. Al bailar, él no ha dudado en lanzarse a dar un beso a su cita. Ella no se ha apartado y, es más, le ha encantado esa valentía. William no tardó en hacerle saber que jamás había besado a una chica en una primera cita: “Yo no soy de rollos”.

Ella, como era de esperar, no se lo ha creído. Es más, le recordó que tuvo un hijo tras una noche loca con una de sus amigas. Aun así, William reconoció que haber tenido un hijo le “salvó la vida”. Acto seguido, no pudo evitar ponerse a llorar. En el reservado, el de Costa Rica no paraba de abrazar y besar a Lavinia. Había tanta complicidad entre los dos que, evidentemente, en la decisión final los dos tuvieron claro que quería seguir conociéndose fuera de First Dates.