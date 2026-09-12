First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los formatos más vistos y conocidos de la parrilla televisiva española. Durante los últimos diez años, Carlos Sobera y el resto del equipo se han encargado de recibir a los participantes que buscan encontrar el amor. En muchas ocasiones, las citas llegan a buen término y los solteros siguen conociéndose fuera. Pero, en otras ocasiones, la situación se descontrola notablemente y se han llegado a producir momentos de máxima tensión. Eso sí, de una manera o de otra, esto podría decirse que es la esencia de programa.

Hasta la fecha, el público ha tenido la oportunidad de saber cuánto pagan por acudir como soltero o qué sucede tras la cita. Pues, algunos participantes han acudido a sus redes sociales para compartir públicamente su experiencia. Pero, ¿cómo es el casting para participar en el show de citas a ciegas? Una cuestión que, hasta ahora, no se ha abordado. Pero, recientemente, Isabel Navarro, productora ejecutiva y directora de casting, se ha sincerado durante su entrevista en El Faro, programa presentado por Mara Torres en la Cadena SER.

«La gente es totalmente espontánea. No está nada guionizado y vienen a nuestro restaurante lo que son ellos», comenzó diciendo. Asimismo, ha confesado que ejecutan dos métodos a la hora de encontrar a los pretendientes de sus participantes. Así pues, ha revelado que el más sencillo es a través de las llamadas de teléfono de las personas que se apuntan para participar. Por otro lado, el segundo método es el más laborioso.

Tal y como ha explicado, el equipo de casting realiza búsquedas a través de las redes sociales u otras vías. De esta manera, analizan la personalidad y diversos aspectos de las personas. Todo ello para poder encontrar al pretendiente perfecto para sus solteros inscritos. «Pretendemos que el programa sea muy integrador y una representación de la sociedad actual, con los diferentes perfiles que tenemos en nuestra sociedad. Con una multiculturalidad y diversidad brutal, con que tengan ganas de enamorarse es suficiente», ha comentado.

Una labor que no es menor, pues es la base del buen funcionamiento de First Dates. De hecho, Isabel Navarro ha explicado que trabajan en este departamento unas 90 personas. Así pues, tras ello, los candidatos rellenan unos cuestionarios y se llega a tener un encuentro con ellos para descubrir si tienen compatibilidad con un posible soltero o no. Un arduo trabajo que, teniendo en cuenta que se trata de un programa de tira diaria, es bastante extenso.

Isabel Navarro sobre ‘First Dates’: «Es tan natural que a la gente le encanta»

«No siempre acertamos, como lo podéis ver habitualmente», comenta. Así pues, respecto a la teoría de que «los polos opuestos se atraen», ha sido honesta y ha hablado desde la experiencia del programa de Cuatro. «Cuando funciona es maravilloso porque hay gente que a lo mejor es muy opuesta y de repente se enamoran porque se gustan, encuentran otra vez un punto de conexión o van descubriendo lo que era una cita. Al final, ese anti match se convierte en un match», ha señalado.

Por otro lado, respecto a los rumores que siempre han habido sobre ser un formato con citas guionizadas, ha sido directa. «A nadie le decimos lo que tiene que decir. Ellos son como quieren ser. Por eso conseguimos muchas veces ser virales en las redes sociales porque es tan natural que a la gente le encanta», sentencia. Y es que, por algo, First Dates lleva ya 10 años de emisión.