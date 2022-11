Fani Carbajo ante la declaración de amor de Christofer: «Le vendría bien ir al psicólogo»

Hace ya 2 años de la primera edición de La isla de las tentaciones. Con sus más y sus menos, Fani Carbajo y Christofer Guzmán han sido la pareja que más ha dado de qué hablar durante y después del programa de Telecinco. Ahora que oficialmente han terminado la relación, la influencer se ha sincerado en su canal de Mtmad.

La pareja llevaba diez años juntos y tomaron el paso de casarse el pasado mes de junio. Tan solo cinco meses después se han separado porque como se suele decir se les “ha acabado el amor”. A pesar de que fue Fani quien decidió romper el matrimonio, no lo está pasando demasiado bien tal y como ha confesado en su canal. La pareja ha continuado viéndose por el bien de su hijo Emilio y porque tienen mascotas y un negocio en común.

💥 #Exclusiva 💥 Fani Carbajo responde a la declaración de amor de Christofer La exconcursante de #LaIslaDeLasTentaciones se abre sobre cómo han sido sus últimos encuentros https://t.co/pXezCxHecd — mtmad (@mtmad) November 14, 2022

Hace tan solo unos días Christofer reaparecía en redes sociales tras el anuncio de su ruptura para mostrar su cambio de look y para hablar sobre cómo estaba viviendo él su separación. En su propio canal de Mtmad, el madrileño confesaba que todavía quería a la chica y que “quiere reconquistarla” porque “es la mujer de su vida”. Esta no se ha mostrado del todo contenta con sus palabras y ha querido responder. “No quiero llegar a tener esa relación súper mega tóxica que yo he tenido con otros ex”, confesaba en el vídeo de su canal.

La influencer tiene sentimientos encontrados respecto al tema y hablado sobre si existe posibilidad de una reconciliación o no, ya que todavía no se ha oficializado el divorcio y legalmente siguen siendo marido y mujer. Fani ha dicho que “no se sabe lo que pasará en un futuro” y le ha querido dar las gracias “por estar ahí siempre”. Además, la roto una lanza en favor de la salud mental y ha afirmado sobre Christofer que “le vendría bien ir a un psicólogo”.

Después de las varias idas y venidas de la pareja después de su aparición en La isla de las tentaciones, nunca se descarta que puedan arreglar su relación. Sin embargo, esta vez parece más rota que nunca por lo que solo el tiempo puede decir que acabará ocurriendo con ellos.