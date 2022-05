Este lunes, Cuatro estrenó ‘Los miedos de’, una nueva apuesta de la cadena en la que personajes muy conocidos de nuestro país se enfrentan a sus mayores miedos, para conseguir superarlos. Una de las primeras invitadas fue Fabiola Martínez.

Tal y como la ex mujer de Bertín Osborne explicó al comienzo del programa, si había un miedo que limitaba su día a día, es la profundidad del agua. Una fobia que tiene desde que era una niña, y que le ha llegado a impedir hacer una terapia con delfines junto a su hijo Kike.

«Lo que más me ha machacado durante bastante tiempo es el no poder hacer con Kike una terapia con delfines que nos han ofrecido. Para mí eso fue muy frustrante. Por mi hijo haría lo que fuera, pero mi límite era el agua. Me daba mucha rabia no poder acompañarle en esa terapia por mis miedos», lamentó Fabiola Martínez entre lágrimas.

Fabiola, sobre su miedo a las aguas profundas: «He dejado de hacer muchísimas cosas»

Para intentar superar su fobia, Valeria se sometió a la hipnosis del Dr. José Elías. Tras explicar que vive con ese miedo desde que tenía 10 u 11 años, desveló el origen de esta fobia. Fue al ayudar a una amiga que se estaba hundiendo en una piscina, cuando empezó a tirar de ella, haciendo que Fabiola sintiera que el agua la estaba arrastrando. Desde entonces, ha sido incapaz de meterse en una piscina profunda o más allá de la orilla del mar.

«No lo puedo controlar. Me da la sensación de que me voy a hundir y no lo puedo evitar», expresó Valeria tras intentar nadar junto a unos osos marinos en un zoológico. La empresaria utilizó un tubo de buceo, pero seguía sintiendo que se iba a hundir.

No obstante, tras una segunda inmersión mucho más tranquila, Valeria consiguió superar su fobia, nadando en una piscina de 20 metros de profundidad. «Ha sido una experiencia maravillosa, me siento muy relajada, me lo dedico a mí misma», celebró muy emocionada.