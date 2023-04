‘Eurovisión 2023’: Rita Ora, entre los artistas invitados que actuarán en el festival

A tan solo un mes para que tenga lugar la gran final de Eurovisión 2023, la BBC ha anunciado quiénes serán los artistas que actuarán como invitados en las dos semifinales que se celebrarán el martes 9 de mayo y el jueves 11 de mayo en el estadio Liverpool Arena. Su misión es hacer llegar la música ucraniana a los hogares de todas partes de Europa, pero todavía hay más, la invitada estrella y la encargada de poner el broche de oro a las semifinales será la cantautora Rita Ora.

Las dos semifinales se emitirán en directo en La 1 de Televisión Española, la primera dará comienzo con la actuación de la artista ucraniana Julia Salina pero no lo hará sola, en escenario estará acompañada por su banda The Hardkiss. El lema de este año será United by Music, elegido como símbolo de la unión entre Reino Unido y Ucrania, pero en especial con la intención de destacar el poder de la música para unir comunidades.

⚡️🇬🇧 British pop-diva Rita Ora will perform in the interval act of the first semi-final of Eurovision 2023.

She perform her old hits and present her new song.

Rita recently released a new song You Only Love Me, and a new single is expected to be released on April 19th. pic.twitter.com/5oAbWSv3gt

— Eurovision Insider (@escinsiders) April 13, 2023