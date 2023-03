‘Eurovisión 2023’: se confirma en qué posición actuarán Ucrania y Reino Unido como co-anfitriones

La celebración de Eurovisión 2023 está cada vez más cerca y cada día queda más patente pues se van ultimando detalles. En el día de ayer se celebró el sorteo por el que se conocía en que puestos actuarían los representantes de los dos países anfitriones: Ucrania y Reino Unido.

El pasado lunes, los jefes de las 37 delegaciones que participarán en el certamen se reunieron para tratar temas como el escenario, los intervals y algunos otros preparativos del festival. Entre estos preparativos se encuentra la ya mencionada elección del orden de actuación de los anfitriones. Estos son los únicos puestos que se eligen a sorteo ya que es la televisión organizadora la que se encarga de establecer el orden de los restantes, siendo si actúan en la primera mitad de la gala o en la segunda la única elección que se deja al azar.

The United Kingdom and Ukraine have had their positions in this year’s #Eurovision2023 Grand Final drawn!

