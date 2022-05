El pasado sábado dieron comienzo los ensayos generales de los artistas participantes en ‘Eurovisión 2022’. La ciudad italiana de Turín es la encargada de acoger este año el festival, y a diez días de la gran final, se debería tener todo bajo control. No obstante, hay serios problemas con la escenografía que de momento, afectan a varias actuaciones.

Tal y como se ha podido ver durante los primeros ensayos de varios de los países participantes, los arcos de la escenografía se han averiado. Un percance que la organización del festival va a tener que arreglar en el menor tiempo posible, para poder llegar a la fase final con todo listo.

Este percance ha tenido que ver con los arcos móviles del escenario, que simulan un sol gigante en el centro de las tablas. Estos arcos se han averiado, de momento no se pueden mover, con los consiguientes inconvenientes para las actuaciones que contaban con la movilidad de los mismos.

WRS is in wet look sparkly trousers and a red frilly shirt that comes off at the end to reveal a silver sequinned vest – our first outfit reveal of the competition! 🇷🇴 #Eurovision

✍️ https://t.co/jZWkKJ5M9Y pic.twitter.com/wZriUK3Au1

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 3, 2022