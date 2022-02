Cada vez son más las propuestas para ‘Eurovisión 2022’ que se están conociendo. De hecho, del Big Five ya sabemos que Chanel será la abanderada de España con ‘SloMo’ mientras que Mahmood y Blanco representarán a Italia con ‘Brividi’. Todavía queda conocer la propuesta de Alemania, Reino Unido y, por supuesto, Francia. De esta manera, completaríamos las candidaturas de los países que pasan directamente a la Gran Final del certamen musical.

Después de mucha espera, por fin Francia ha querido dar más detalles al respecto. De esta manera, la cadena de televisión pública del país galo ha confirmado que el próximo miércoles 16 de febrero darán a conocer tanto los artistas como las canciones que formarán parte de ‘C’est vous qui décidez’.

Estamos, por tanto, ante la segunda edición de la exitosa preselección de Francia. Debemos recordar que el año pasado no solamente lograron grandes datos de audiencia, sino que también pudimos conocer a Barbara Pravi. Ella fue la abanderada de Francia en Róterdam, consiguiendo la segunda posición con ‘Voilà’.

SAVE THE DATE 🚨

D-7 🇫🇷 On the 16th of February, find out about the selected artists and songs competing in the 2022 edition of #EurovisionFrance, c’est vous qui décidez! ✨

So who will follow Barbara Pravi’s footsteps? 😉 Stay tuned!@France2 @eurovisionF2 pic.twitter.com/OyNg5e4oZG

— Alexandra Redde-Amiel (@AlexRedde) February 9, 2022