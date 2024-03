Encontrar a tu media naranja no es fácil, pero dicen que nunca hay que perder la esperanza. Por ello, el equipo de First Dates ha vuelto a abrir las puertas de su local para recibir a los nuevos solteros que se han sumado a la experiencia de Cuatro. Un encuentro donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Fernando.

A sus 24 años, el comensal explicó que había tenido unos primeros años de vida muy complicados. «Tuve que cortarle la barba a él antes de que me saliera a mí», explicó. Estudia marketing y a la vez trabaja como promotor para poder pagar la hipoteca de sus padres. «Mi padre falleció y tengo que pagarla», afirmó.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con +3,3M de espectadores únicos (8,7% y 1.139.000), SE IMPONE un día más en su franja a su competidor en 2,1 puntos pic.twitter.com/2tlKJgut5k — Mediaset España (@mediasetcom) March 22, 2024

En el ámbito amoroso, Fernando no ha tenido demasiada suerte. De hecho, nunca había tenido una relación sentimental con nadie. «Creo que ha influido la difícil vida que he tenido. No me ha permitido centrarme en estas cosas», desvelaba. Fue entonces cuando llegó su cita, Anghie, una soltera colombiana de 23 años.

«Me gusta ir al gimnasio y normalmente lo hago de lunes a viernes», comentó la joven en su presentación. La primera impresión entre los comensales no fue la esperada. Pues, mientras él admitía que le había gustado mucho su cita, ella no dudó en manifestar su descontento.

Tras ello, la pareja pasó a la mesa del restaurante para conocerse mejor. De esta manera, los jóvenes se pusieron al día para descubrir si compartían algún gusto o afición. Debido a ello, el soltero le explicó que nunca había estado en pareja. «Mentira, 24 años…aunque sea una relación de tres o cuatro meses…», comentó Anghie sin dar crédito a lo que decía él.

Fernando en First Dates: «Me estás vacilando, primero no tienes, luego que pagas tú…no entiendo nada»

Pero, con el paso de la cita, las diferencias entre ambos comenzaron a hacerse notorias. «A mí me gusta que las chicas tengan el control», confesaba él sobre el terreno sexual. «Si lo decimos en otras palabras, sumiso. Yo soy todo lo contrario, qué triste», comentaba ella. Pero podría decirse que la situación comenzó a torcerse de la peor manera.

Fernando fue sincero y le explicó a la joven que lo que menos le gustaba del feminismo era que las mujeres solo buscaban su beneficio sin importar nada más. «Si quieres igualdad, a la hora de pagar la cuenta, querrás pagarla a la mitad», comentó él. «¿Me estás diciendo que paguemos mitad y mitad?», preguntaba la soltera. «Yo no he dicho eso», se defendía Fernando. «Yo puedo pagarla entera, si no quieres pagar», aseguraba la soltera.

Pero, lo cierto era que la joven, a pesar de lo que dijo en un comienzo, no estaba dispuesta a sacar su dinero para pagar la comida. «Yo no tengo dinero», le dijo a Fernando. «Yo tampoco (…) Dijiste que ibas a invitar tú», respondía él. «Yo jamás dije eso», replicaba ella. Un tenso momento donde la situación comenzaba a complicarse cada vez más.

Al final, y cansada del enfrentamiento, Anghie pagó solamente su parte. «Me estás vacilando, primero no tienes, luego que pagas tú…no entiendo nada», comentaba el soltero estupefacto. Un conjunto de desencuentros que provocaron una decisión unánime al terminar la cita. Ninguno de los dos quiso seguir conociendo al otro.