Feijóo ahonda en la crisis en el Gobierno por el SMI: «Señora Díaz, a Iglesias no se la habrían colado»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido este miércoles en la crisis entre los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado», ha ironizado Feijóo durante la sesión de control.

Y es que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha perdido la batalla con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y los perceptores del salario mínimo tendrán que tributar por IRPF, algo de lo que estaban exentos hasta este momento.

En las anteriores subidas del salario mínimo aprobadas por Yolanda Díaz, Hacienda elevaba el mínimo exento en la misma cuantía para evitar que estos trabajadores -unos dos millones- no tuvieran la obligación de tributar por IRPF. Este año, con la subida del salario mínimo un 4,4%, Hacienda ha decidido no elevar el mínimo exento ante el agujero que haría a las arcas públicas, unos 2.000 millones de euros.

Esta situación ha provocado la enésima bronca en el Gobierno. De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Díaz increpó en público a los dirigentes socialistas por oponerse a la extensión de la exención del IRPF. La líder de Sumar pidió delante de las cámaras que María Jesús Montero saliera a dar explicaciones por su negativa a dejar de gravar los sueldos más bajos. Ante esto, la Ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien estaba presente, salió a defender la posición socialista frente a los reproches de la política gallega.

García Ortiz

La bronca entre el presidente del Ejecutivo y el principal líder de la oposición ha regresado al Congreso de los Diputados, a cuenta especialmente de los diversos escándalos de corrupción que cercan a Pedro Sánchez.

«¿Quién va a pedir perdón por los borrados del fiscal general, por su hermano y su mujer investigados, por ser usted un títere del separatismo?», ha insistido el líder del PP.

Sánchez, que ha evitado responder, se ha limitado a deslegitimar al principal partido de la oposición, señalando que «el Gobierno funciona y España avanza».

«Como es natural, usted no responde. Tiene un fiscal general del Estado cazado borrando pruebas de sus presuntos delitos, según la UCO; a varios altos cargos pendientes de declaración. Son incapaces de arreglar los problemas de los españoles. Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del Salario Mínimo ni es progresista ni justicia social», ha destacado Feijóo, que ha considerado que Sánchez «puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás». «Los españoles dicen que España merece recomponer su democracia y quien la ha degradado tanto no puede hacerlo», ha concluido.