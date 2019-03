Esta es la voz que logró hacer llorar a Sebastián Yatra en ‘La Voz Kids’

Una concursante de 'La Voz Kids' consiguió conmover a Sebastián Yatra

Las audiciones a ciegas continúan en ‘La Voz Kids Colombia’, y poco a poco los equipos se van completando para pasar a la siguiente fase. En el último programa, una niña llamada María Paula consiguió algo que pocas personas han logrado, conmover al miembro a uno de los miembros del jurado, el cantante Sebastián Yatra.

La concursante llegaba desde Bogotá dispuesta a sorprender a los jueces, con el tema ‘Devuélveme el corazón’ de Sebastián Yatra. Las letras de las canciones del cantante suelen ser muy sinceras, pero este tema en concreto es uno de las más tristes, y además de los primeros sencillos con los que se dio a conocer. La compuso junto a Mauricio Rengifo (Dandee) y Andrés Torres hace unos años, e igual la canción le transportó a algunos recuerdos y por ese motivo se emocionó.

Casi al terminar la emotiva actuación, Yatra pulsó el botón para hacer girar su silla y con ello la niña María Paula entró a formar parte de su equipo. “Muchas gracias y bienvenida al equipo Yatra” le dijo el cantante visiblemente emocionado mientras se fundían en un abrazo. Además, se animó a cantar con ella una estrofa de la canción, y confesó que solo en contadas ocasiones consigue emocionarse de esa forma, “No me pasa muchas veces. Me hiciste sentir algo instantáneamente, se me salió una lágrima y por eso me volteé. Eso no me pasa muchas veces.” Explicó el cantante.

María Paula se sube segura al escenario de #LaVozKids para cantar el tema 'Devuélveme el corazón'

En la actualidad Sebastián Yatra está viviendo un momento profesional muy dulce, compaginando su trabajo como coach de ‘La Voz’, la promoción de su nuevo tema junto a Reik ‘Un año’, que está siendo todo un éxito en las plataformas digitales y preparándose para la gira que comenzará dentro de poco, con la que pasará por nuestro país.