‘Equipo de investigación’ vive un tenso momento en su último reportaje: «Nos están esperando»

Equipo de investigación sigue dando que hablar incluso días después de la emisión de sus reportajes. El pasado viernes el programa presentado por Gloria Serra se atrevió a buscar en Barbate a los colaboradores de los narcotraficantes que arrollaron y mataron el pasado mes de febrero a dos guardias civiles cuando les intentaban dar el alto en el puerto de la localidad.

Más de un mes después de la tragedia hay varios detenidos y sospechosos de este crimen, pero eso no ha provocado que el movimiento de droga haya parado. El resto de los colaboradores continúa con su actividad sin tener ningún miedo a las autoridades.

Tres guardias civiles mueren tras ser embestidos por una narcolancha 📹 Puerto de Barbate, Cádiz pic.twitter.com/uwsmMo7Oaq — SocialDrive (@SocialDrive_es) February 10, 2024

Las lanchas que utilizan para hacer llegar la droga hasta las costas españolas -con varios metros de eslora y con más de 1000 CV de potencia, frente a los 80 CV de las de la Guardia Civil- están completamente prohibidas en nuestro país. Para evitar ser descubiertos, se esconden a cientos de kilómetros del mar, en plena Castilla y León.

Hasta una localidad cercana a Salamanca se tuvieron que trasladar los periodistas de laSexta para encontrar a los colaboradores que realizan este trabajo. Antes de llegar avisaron al equipo de que podían llegar a «ser personas muy peligrosas», algo que no dudaron en demostrar.

La llegada de las cámaras no fue ninguna sorpresa para ellos, que esperaban a los reporteros. Un coche muy sospechoso -de modelo habitual utilizado para recoger los fardos en las playas- seguía sus pasos y les grababa en todo momento.

Cuando se acercaron a las viviendas de los dueños del taller clandestino de las lanchas rápidas recibieron una advertencia. Tras sentirse vigilados, deciden volver al coche para comprobar que no tuviera ningún daño, una corazonada que se cumplió. Al llegar a él se encontraron con dos ruedas completamente rajadas, todo un aviso de que la presencia de cámaras y periodistas no era bien recibida.

Equipo de investigación descubre dónde se fabrican las narcolanchas

Este pueblo salmantino es solo una pequeña parada para las embarcaciones, que son guardadas allí durante un tiempo prudencial para no levantar sospechas antes de llevarlas al sur de España. Allí, además, se terminan de ensamblar a escondidas debido a que en España está prohibida su fabricación y reparación.

Para burlar las leyes españolas las bandas de narcotraficantes recurren a empresas portuguesas, donde este tipo de embarcaciones no están prohibidas y son completamente legales. La Policía portuguesa no puede impedir que se compren, ya que antes deben estar asociadas al tráfico de drogas o al de personas previa investigación. Tal y como ha contado Avelino Lima, comisario jefe de la Policía Portuguesa: «Para nosotros no son narcolanchas, son lanchas normales».

Desde allí comienza una elaborada operación de transporte que se realiza en camión y que tenía parada en una nave industrial a pocos kilómetros de la frontera. Hasta Salamanca llegaban en camiones sin esconderse, para terminar de ser construidas, momento en el que arrancaban un nuevo viaje hasta las costas para transportar droga.

Muchas de ellas fueron incautadas por la Policía en la localidad, pero es muy posible que hayan encontrado un nuevo taller clandestino en el que continuar con su actividad. Mientras, las que son requisadas por la Guardia Civil se amontonan en el puerto de Algeciras sin que puedan ser utilizadas por los agentes, ya que están prohibidas en nuestro país, algo que Equipo de investigación comprobó allí.