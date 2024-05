‘Equipo de investigación’ dedica un programa entero a ‘el rey de la chatarra’

Equipo de investigación tendrá está noche a uno de los empresarios que más han dado que hablar desde hace años, aunque ha sido su vida personal y amorosa la que le ha lanzado a las páginas de la prensa del corazón. Esta noche será el conocido como el rey de la chatarra el que hable por primera vez con Gloria Serra en su reportaje.

Luis Miguel Rodríguez es el dueño de Desguaces La Torre, el desguace más grande del mundo, un auténtico parque temático para los amantes del motor en el que pueden pasar horas buscando piezas de coches. Aunque su perfil nunca ha sido un reclamo para la prensa, han sido sus relaciones sentimentales las que le han llevado a la fama.

Fue en el año 2013 cuando su nombre comenzó a sonar gracias a su relación con Carmen Martínez-Bordiú, fue en ese momento cuando Hacienda pone su ojo en él por una deuda de 22 millones de euros. Pese a todo, su negocio siguió funcionando y llegó a intentar conseguir su sueño de tener un museo automovilístico, algo que también le provocó problemas.

Expareja de Carmen Martínez-Bordiu y Ágatha Ruiz de la Prada. Es el propietario del mayor desguace de coches del mundo. Habla por primera vez en televisión.

Pero sus historias de amor siguen dando que hablar y su relación con Ágatha Ruiz de la Prada, que tuvo gran repercusión en los medios. Esa relación, que dio mucho que hablar y también ha llenado horas de platós de televisión, llegó en un momento en el que el rey de la chatarra consiguió llegar a un acuerdo con Hacienda para saldar su deuda.

Pese a las rupturas sigue hablando con su ex novias y su ex mujer, Asunción Fernández, con la que sigue teniendo relación laboral ya que es socia de la empresa. Sus hijas también forman parte del imperio del protagonista de esta noche de Equipo de investigación, que no ha dejado de trabajar durante todos estos años pese a sus problemas.

Sus proyectos no acaban con su museo, que sigue esperando poder abrir, y ha conseguido seguir comprando terrenos hasta llegar a conseguir ser el desguace más grande del mundo. Por si no fuera suficiente, dentro de sus instalaciones también hay un restaurante de alta cocina y en sus pensamientos están abrir un hotel y una pista de karting, dejando claro que su pasión por los coches está intacta.

En los últimos años se ha convertido en casi una tradición descubrir con qué chica -o chicas- acude a las corridas de toros que se celebran en la plaza de Las Ventas, donde siempre llega muy bien acompañado de chicas jóvenes.

