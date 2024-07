‘Equipo de investigación’ confirma los tres reportajes que emite esta noche

Equipo de investigación vuelve a ocupar esta noche el prime time de laSexta, pero la cadena verde ha tomado una decisión para evitar al fútbol. Mientras la Eurocopa y sus partidos siguen acumulando grandes audiencias, el programa de Gloria Serra ya ha confirmado los tres reportajes que emitirá esta noche.

El resto de cadenas está moviendo ficha, cada una a su manera, para evitar un descalabro en audiencias debido a que este viernes es uno de los días marcados en el calendario por los más futboleros. Mientras Ni que fuéramos shh ha decidido no emitir esta tarde en Ten TV para evitar enfrentarse al partido de España contra Alemania, los programas nocturnos también harán todo lo posible para evitar un batacazo.

A partir de las 21:00 h. el encuentro de cuartos de final entre Portugal y Francia también es una cita que seguro acumulará datos enormes, por lo que las cadenas se protegerán. Antena 3, por ejemplo, ha cancelado la emisión de la semifinal de Tu cara me suena, mientras que Telecinco ha optado por una nueva entrega de De viernes, que tendrá a un invitado que hasta ahora no ha dado ninguna entrevista como es José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego.

LaSexta, por su parte, ha preferido mantener su cita con los fans de Equipo de investigación, aunque ha optado por no estrenar un nuevo reportaje y guardarlo para más adelante. Pero eso no quiere decir que no haya programa, aunque será una noche dedicada a reportajes que ya se han emitido en el pasado y que ya han pasado a la historia por su buena acogida.

La Noche de crímenes mediáticos, como así la han titulado, recordará a criminales como El rey del cachopo y víctimas como Cristina ‘La veneno’. Todos ellos se podrán ver hasta la madrugada en este orden:

El crimen de la Guardia urbana

El rey del cachopo

La muerte de ‘La veneno’

La doble vida de Angie

Estos cuatro programas ocuparán la noche hasta las 02:30 h. y serán la apuesta de laSexta para los espectadores que no quieran saber nada del fútbol y del corazón.