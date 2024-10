‘Equipo de investigación’ se centra en un sector que supera los 50 millones de euros en pérdidas

Equipo de investigación regresa esta noche con un reportaje de estreno después de que la semana pasada recuperase el programa dedicado a I am Academy, una organización que ha reclutado a miles de jóvenes con promesas de hacerse ricos gracias a las criptomonedas y que les ha animado a abandonar a sus familias y amigos. Tal y como pudo confirmar Happy FM, la redifusión de este programa se debió a cuestiones de ajustes de programación, pero esta semana será un tema inédito con un programa de estreno. Gloria Serra y sus reporteros se adentran en todo lo que rodea a un sector que está viviendo un cambio brutal en los últimos años con una subida espectacular de precios que afecta a la mayoría de españoles.

La perla verde es como se titula este programa en el que hablará de las aceitunas de mesa, una de las tapas más habituales en millones de bares y restaurantes de todp el país, pero que ha pasado de ser un alimento habitual y alcanzar precios de auténtico lujo. Las cámaras se trasladan hasta la comarca donde más aceituna de mesa se cultiva en el mundo para comprobar qué allí los robos en el campo se han disparado tanto como sus precios, lo que está provocando una pérdidas de más de 50 millones de euros, que les están llevando a una situación insostenible.

Pese a que Jaén es la cuna de los olivos, lo cierto es que los españoles no comemos aceitunas españolas en muchos casos, ya que ante la falta de producto muchas empresas deciden vender aceitunas desde países como Egipto y Marruecos, aunque en la mayoría de los casos el consumidor no lo sabe. Sorprendentemente, la ley no obliga a especificar en los envases el lugar de procedencia, por lo que el engaño es fácil que se produzca.

Mientras, el precio del aceite de oliva sigue disparado y hace que la cesta de la compra de los ciudadanos se dispare como nunca. El precio en origen del aceite virgen extra era de 1,81 € el litro en agosto de 2020, pero actualmente supera los 7 € euros el litro, todo sin contar con el encarecimiento que sufre hasta la llegada a las tiendas.

Lo que hasta hace solo unos años era un alimento básico al alcance de la gran mayoría, actualmente se ha convertido en un problemas para las familias, que han tenido que buscar alternativas para cocinar. Desde bajar de categoría, buscar ofertas para su compra o directamente prescindir de él para los platos y dejarlo solo para ocasiones especiales.

Equipo de investigación vuelve esta noche con un nuevo reportaje a partir de las 22:30 h. en laSexta.