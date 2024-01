El equipo de ‘First Dates’, impactado con la historia de superación de un soltero: «No sé como estoy vivo»

First Dates abre sus puertas, también en 2024. El programa de Cuatro continúa presentando a los solteros de nuestro país con el objetivo de que hagan match y el amor llegue a sus vidas. Una aventura que no han querido perderse Rafael, de 26 años, y Seiri, de 22 años.

El soltero ha confesado que se encuentra bien como está, pero que «le falta algo». En cuanto al amor, el joven admitió que nuca se había enamorado de nadie. «Quiero alguien que se me ilumine la cara al verla. Quiero que me brillen los ojos cuando la mire. Típico amor real», explicó a las cámaras del programa.

Rafael quedó marcado por una experiencia en la que casi muere buscando a un niño perdido en Almería #FirstDates4E https://t.co/klkEtlBbet — First Dates (@firstdates_tv) January 4, 2024

A nivel personal, Rafael ha vivido momentos muy complicados en su vida. De hecho, el joven sorprendió a todos cuando explicó que está vivido por puro milagro. «Me caí 30 metros en las Minas de Rodalquilar y me destrocé. No sé como estoy vivo. Tengo más de 20 fracturas en el cráneo, dos semanas en coma, medio kilo de arena en los pulmones…», comenzó recordando su trágico accidente.

El comensal señaló que todo sucedió cuando se encontraba en la búsqueda de un niño desaparecido. «Esa misma mañana fui solo, y por la tarde con un amigo. Crucé un puente de madera con mi amigo y a la vuelta se partió (…) Algo del más allá me dijo ‘tienes que seguir y quizás tienes que encontrar el amor’», declaró.

Su cita con Seiri no fue mal, por lo que el joven no dudó en aceptar un segundo encuentro con su acompañante. Sin embargo, y desafortunadamente, ella no opinó lo mismo que él en la decisión final de First Dates y se negó a ello alegando que se ve «muy compleja».