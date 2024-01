Un soltero de ‘First Dates’, muy cortante con su cita: «No tiene mucho sentido que estés aquí»

El 2024 ha dado el pistoletazo de salida y, como es habitual, muchas son las personas que se han propuesto llevar a cabo sus propósitos de año nuevo. Para muchos, uno de estos objetivos es encontrar el amor. Un reto que persiguen comensales de First Dates como Araceli y Pep.

La catalana de 52 años es auxiliar de enfermería y desde que se divorció de su marido, hace 13 años, no ha tenido suerte para encontrar una pareja estable. Su cita fue Pepe, un catalán de 51 años con mucho sentido del humor. «Siempre encuentro el lado cómico de la vida», admitió.

Araceli manifiesta a Laura Boado su decepción: «Yo esperaba ver a Carlos Sobera» #FirstDates4E https://t.co/Rlh3ElLYND — First Dates (@firstdates_tv) January 4, 2024

El primer encuentro entre ambos no fue el más fructífero. Mientras el comensal confesó que su cita era muy «atractiva», ella no estaba del todo convencida con la elección del programa. Tras ello, Laura Boado hacía acto de presencia para acompañar a la pareja hasta la mesa. Un momento donde la soltera mostró su desilusión al no poder conocer a Carlos Sobera.

«Es más importante tu cita que Carlos Sobera», le dijo Matías Roure, el barman del local. Una vez sentados, la pareja fue hablando de todo un poco para conocerse mejor. Fue entonces cuando Pep se quedó sorprendido al saber que en el amor, cada vez que su cita adoptaba un animal, la relación terminaba.

«Si tuviéramos una relación tú y yo y de repente adoptas un animal…¿Me tendría que preocupar?», bromeaba el catalán. Al final de la velada, Araceli se sinceró y admitió que quería encontrar el amor, pero que no estaba dispuesta a convivir con un hombre. «Llevo muchos años sola y te acostumbras a estar sola (…) Para qué quiero pareja si estoy muy bien sola», le dijo.

Como era de esperar, sus declaraciones no dejaron indiferente a Pep. «Entonces no tiene mucho sentido que estés aquí», le dijo, sin miramientos. Al final, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Ambos estuvieron de acuerdo en terminar todo sin posibilidad a un segundo encuentro.