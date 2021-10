El pasado 2 de octubre, ‘Viva la vida’ se convirtió en protagonista por un momento de lo más tenso y complicado que se vivió en directo. Todos y cada uno de los espectadores se quedaron absolutamente en shock al ver cómo el programa presentado por Emma García, de un momento a otro y sin previo aviso, se fue a publicidad.

Todo ocurrió después de emitir un vídeo montado por el equipo de ‘Viva la vida’. En él se podían escuchar una serie de contundentes y demoledoras declaraciones de Bigote Arrocet sobre María Teresa Campos en la revista ‘Lecturas’. Mientras se emitía esta pieza, tanto Alejandra Rubio como Terelu Campos no quitaban ojo a la pantalla, quedándose absolutamente en shock.

El ex concursante de ‘Secret Story’, entre otras tantas cuestiones, aseguró en la mencionada entrevista que “Terelu y Carmen me culparon del ictus. Imagínate, ¿qué culpa tengo yo?”. Por si fuera poco, Edmundo Arrocet fue mucho más allá: “Durante cuatro años era yo el que cuidaba de la csaa. Los arreglos los hacía yo y los pagaba yo”.

Unas delicadas imágenes de María Teresa Campos hacen llorar a Terelu y a Alejandra Rubio 😥 #VivaLaVida442 https://t.co/YfewHf9kmm — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) October 2, 2021

‘Viva la vida’ mostraba las más duras declaraciones de Bigote Arrocet en ‘Lecturas’. En pantalla podíamos ver la reacción tanto de Terelu Campos como la de Alejandra Rubio. Ninguna de las dos era del todo consciente de lo que el humorista había dicho sobre María Teresa Campos en la revista ‘Lecturas’.

En un momento muy concreto, la influencer se llevó la mano a la boca con el fin de cuchichear con su madre. Terelu Campos, por su parte, le pedía que se calmase. Una y otra vez. “Por favor, por favor”, suplicaba. El estado en el que se encontraba la joven hizo que el programa tomara decisiones rápidas. Tanto es así que ‘Viva la vida’ se marchó a publicidad sin previo aviso y de manera completamente repentina.

Alejandra Rubio y Terelu Campos reaccionan a la entrevista de Edmundo Arrocet 😱 #VivaLaVida442 https://t.co/a9iDSgrmIM — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) October 2, 2021

Después de nada más y nada menos que 14 minutos de publicidad, Emma García hizo la siguiente pregunta a su compañera: “¿Qué te ha pasado, Alejandra?”. Ella respondió con total sinceridad: “Nada, que no me lo esperaba. Con eso deja claras muchas cosas”. Es evidente que no se esperaba estas declaraciones tras el reencuentro que tuvieron en ‘Secret Story’. “¿Y ese reencuentro se hubiese producido después de estas declaraciones?”, cuestionó la presentadora.

“No, yo se lo dije. Yo me emocioné con la situación. Me dolían muchas cosas. Si ya me dolían antes imagínate ahora”, aseguró la nieta de María Teresa Campos. Además, fue más allá: “Me parece injusto que diga que no quiere hacer daño a Teresa y que el daño se lo hacemos nosotras hablando”. Es más que evidente que se quedó completamente impactada ante estas declaraciones, y el programa quiso protegerla.