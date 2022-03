Emma García volvía al frente de ‘Viva la vida’ tras haber estado ajena durante estos días de toda la actualidad del corazón y ha sido este fin de semana cuando ha tenido que actualizarse gracias a sus compañeros. La presentadora tuvo que hacer frente al fallecimiento de su padre y llegaba al programa de Telecinco rindiéndole homenaje y dedicándole unas bonitas palabras.

No obstante, otros de los temas que estaban preocupando a sus compañeros era la ausencia de Belén Esteban en televisión, ya que la colaboradora de ‘Sálvame’ lleva sin aparecer en pantalla tres semanas. La periodista afirmó haber estado en contacto con ella, pero no sabía con certeza cuál era el motivo por el que la de Paracuellos de Jarama no acudía a la cadena.

El bonito mensaje de Emma García hacia su padre, tras su pérdida ❤️ #VivaLaVida485 https://t.co/5LKX1PV6Xp — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) February 26, 2022

Tantas fueron las dudas, que Emma García no dudo en ponerse en contacto con ella desde ‘Viva la vida’ y aclarar así si existía algún tipo de problema que ella desconociese. “No te preocupes la semana que viene vuelvo al programa”, le ha contestado la colaboradora. Está claro que no ha dejado su trabajo en la televisión y que en unos días volverá para dar detalles del motivo real de la ausencia tras haber tenido que atender unos compromisos.

Hace dos semanas, Belén estaba en Dubái con su proyecto, pero de eso hace tiempo ya y su última publicación en las redes sociales tampoco da pistas, puesto que fue para denunciar que había sido víctima de una estafa. Cuando se vuelva a sentar en su silla tendrá que hacer frente a todas las noticias que han hecho saltar la alarma estas últimas semanas.

Entre ellas está la separación de su amiga Anabel Pantoja de Omar Sánchez, la supuesta ruptura de Rocío Flores con su novio Manuel Bedmar tras seis años de relación o el reencuentro entre Gloria Camila y Kiko Jiménez después de dejarlo hace tres años. ¿Tendrá algo que opinar la colaboradora? ¿Conocerá alguna información de primera mano que pueda tambalear alguno de los hechos?