Emma García, obligada a pedir perdón a una de las invitadas de ‘Fiesta’: «¿Cómo no me habéis dicho esto?»

Tamara Valcarcel, la conocida cantante de boleros, visitó el plató de Fiesta el pasado sábado con motivo de la publicación de su nuevo disco, un recopilatorio de canciones de otros artistas versionadas por ella. Aunque todo pareció ir con total normalidad, el equipo del programa cometió un error por el que Emma García ha tenido que pedir perdón.

La andaluza acudió al plató para hablar de este trabajo con el que celebra 25 años de carrera y para el que ha versionado algunas de las canciones más históricas y conocidas de nuestro país. Para esta visita eligió Ese hombre, compuesta por el gran Manuel Alejandro y que Rocío Jurado hizo popular con su voz.

«Su gran voz, su sensibilidad interpretativa y su capacidad para reinventarse la han convertido en una de las artistas más queridas de la música español», así le daba la bienvenida la presentadora. Como es habitual, cuando ocurren este tipo de visitas se suele poner parte de la canción del artista para ambientar la entrada, pero en este caso no somo una canción suya, ya que era de otra Tamara.

En #Fiesta acaban de presentar a Tamara con el ‘No Cambié’ de Yurena (antigua Tamara). Muero 🫶🏻.

Y por si fuera poco ella, Tamara, ha dicho que iba a cantar ‘Ese hombre’ de Rocio Dúrcal.

Ni APM lo hubiese hecho mejor. pic.twitter.com/VTOZjtQZwy — Alberto Madrid (@albermadriz) April 13, 2024

Aunque para muchos pasó desapercibido porque solo sonó durante unos pocos segundos, desde el control de sonido pusieron la canción No cambié, de Tamara, más conocida actualmente como Yurena y anteriormente como Ambar. La confusión puso haber sido algo divertido, pero la cantante se notaba algo tensa durante la pequeña charla que tuvo con la vasca antes de cantar.

Como era de esperar, hubo espectadores que se dieron cuenta del error y no dudaron en publicar el vídeo del momento en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del sábado en la red. Por eso el equipo del programa de las tardes de los fines de semana ha tenido que salir a pedir perdón en la tarde del domingo.

Aprovechando esto para crear un momento televisivo, Jorge Moreno irrumpió en el plató para contar lo sucedido. «Tuvimos una confusión de Tamara. Cuando salió, sonó una canción que no era de esa Tamara», ha dicho ante la sorpresa de Emma García, que no se había dado cuenta.

«Madre mía. Oye, yo no fui consciente. Es la primera noticia que tengo», ha reconocido. «Te digo una cosa. Como todos metemos la pata, la próxima vez dímelo y lo subsanamos en el momento, que no hay ningún problema», ha dicho para intentar quitarle hierro a este asunto.

Lo cierto es que en el momento ninguno de los presentes en el plató dijo absolutamente nada, empezando por la cantante, que aguantó el tipo. «Me agarraba mucho, la notaba nerviosa. Pensé que era por la actuación, pero no nos dijo nada. Lo sentimos muchísimo, de verdad. Ella me dijo que volvía en octubre, así que estaremos con todo preparado para no meter la pata», ha prometido la presentadora de Fiesta.

Emma García no recordaba los problemas legales de Tamara Valcarcel con Yurena

La popularidad de Tamara Seisdenos, conocida popurlamente como Tamara ‘la mala’, hizo que la compañía discográfica de la nieta de Rafael Farina tomase medidas para evitar confusiones. Fue en el año 2004 cuando demandó por utilizar el nombre que ya estaba registrado por la andaluza años antes de que la amiga de Paco Porras y Leonardo Dantés saltase a la fama.

Aunque en un primer momento María del Mar Seisdedos (la mala) ganó, en una segunda instancia un juez dio la razón a la cantante de boleros. Desde entonces, la estrella televisiva ha cambiado de nombre, pasando a llamarse Ambar y actualmente ser conocida como Yurena, que ha utilizado en programas como Supervivientes o GH DÚO.