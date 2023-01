Emilia anuncia nueva era con un inesperado cambio de look

Emilia ha vuelto a revolucionar a sus fans. La artista argentina del momento ha compartido un sorprendente cambio de look, con el que ha dado comienzo a una nueva etapa en su carrera, tras el éxito del lanzamiento de Underground, su último sencillo.

Underground es una canción muy especial para la artista argentina, que como no podía ser de otra forma, ha vuelto a conquistar a sus fans. Sin embargo, Emilia ha decidido que ya es hora de comenzar una nueva etapa y para ello se ha sometido a un llamativo cambio de look.

A través de sus redes sociales, la artista argentina ha asegurado que va a inaugurar una nueva era. De esta forma, próximamente llegará su nueva música y para ello, Emilia ha comenzado el año con una nueva imagen que como era de esperar, ha revolucionado las redes sociales.

nos vemos hoy Jesús María 🧜🏼‍♀️🧜🏼‍♀️🧜🏼‍♀️🧜🏼‍♀️ pic.twitter.com/Xdt8TNrINE — Emilia (@emimernes_) January 16, 2023

Ahora, la artista argentina luce una melena pelirroja que ha sorprendido gratamente a todos sus fans. «Nueva era bb», se puede leer la descripción de las últimas fotos que ha publicado en su cuenta de Instagram. Unas imágenes con las que además, confirma que ya está trabajando en su nueva música.

El cambio de look de la cantante ha generado numerosas reacciones, entre ellas, las de otras artistas argentinas del momento, como Tini Stoessel y Nicki Nicole, quienes no han tardado en dejar unos comentarios en la última publicación de Instagram de Emilia.

«por eso no quisiste venir a mi pileta para que no me de cuenta de que sos una sirena», le escribió Nicki Nicole con mucho humor. Mientras que la publicación también se llenó de comentarios de sus fans: «No bueno, me enloquece» y «Todo te queda bien hija d mil», son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Instagram.