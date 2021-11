Hace tan solo unas semanas la plataforma de HBO Max lanzaba al mundo el documental inédito de Dolores Vázquez, ‘Dolores. La verdad sobre el caso Wanninkhof’. Un estreno que ha conquistado a los espectadores de la plataforma de streaming y que ahora se ha convertido en el nuevo fichaje de Mediaset, quien lo ha empezado a emitir en abierto en Telecinco.

En esta primera entrega se le ha presentado a la audiencia el caso de la desaparición y asesinato de la joven Rocío Wanninhkof, que tuvo lugar en 1999 en La Cala de Mijas (Málaga). Un suceso que llevó a que en el año 2000 Dolores Vázquez, expareja de Alicia Hornos, madre de la víctima, fuese detenida.

Tras y como se presentan los acontecimientos, Dolores Vázquez fue declarada culpable y condenada a prisión, donde permaneció 519 días. Todo ello sumando el juicio paralelo al que fue sometida por los medios de comunicación y la sociedad, quienes la señalaban como una fría asesina. Fue al cabo del tiempo que se demostró que Vázquez no era la culpable del asesinato de Rocío.

Tras condenar al súbdito británico Tony Alexander King, la mujer fue excarcelada y emigró al país donde creció los primeros años de su vida y donde ha permanecido desde entonces, Reino Unido. Ahora, 22 años después del terrible caso de Wanninhkof, Dolores ha roto su silencio. «Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer. La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me han hecho un juicio paralelo», explica en el documental.

«Si estás allí es porque eres culpable. Era como si lo dieran por hecho, que era yo y ya, no había nada más. Yo no tenía ni voz, ni palabra. He perdido mucho. Lo he perdido todo», confiesa Dolores Vázquez ante las cámaras. Ante la pregunta del por qué ha decidido hablar ahora, la protagonista lo tiene claro.

«Porque me siento más fuerte mentalmente, y para que la gente sepa más del caso… y no vuelva a ocurrir», declara. Asimismo, ha confesado que cuando estuvo en prisión fue amenazada por las presas y hasta tal punto fue el maltrato que llegó a plantearse que sí había cometido el asesinato y que de alguna manera lo había borrado de su memoria. «Eso es lo que me decían en los interrogatorios», aclara.

En el programa, Dolores explica que fue en el año 2007, tras el fallecimiento de su madre, cuando decidió emigrar a Inglaterra. «Nunca me he sentido libre, excepto el tiempo que he estado en Inglaterra, porque era yo, porque allí nadie me conocía nadie por la calle», explica.

Un calvario que no solo ha vivido durante su condena en prisión, sino a lo largo de estos 20 años. «No fue solamente la condena y la prisión, fue después al salir y seguir luchando para salir adelante, que fue muy difícil. Habrán pasado 20 años, pero para mí siempre fue ayer», sentencia Dolores Vázquez.