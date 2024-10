Demi Lovato ha sufrido un durísimo golpe al enterarse de la noticia de que el bebé que estaba esperando su hermana pequeña ha fallecido. La propia Madison de la Garza confirmó el trágico suceso a través de sus redes sociales. De esta forma, confirmó que su hija Xiomara falleció tras una cesárea de emergencia a la que se enfrentó hace poco más de un mes. «La noche del 27 de septiembre, después de una cesárea de emergencia, Ryan y yo sostuvimos a nuestra pequeña niña por primera y última vez», comentó la hermana de Demi Lovato en la dolorosa publicación que compartió en su perfil de Instagram. Sin duda, se trata de uno de los instantes más complicados y duros de la vida de la joven Madison de la Garza, pero también para el resto de familiares y amigos. Al fin y al cabo, todos esperaban con ganas la llegada de ese bebé.

Una de las que más ilusión tenía con la noticia del embarazo de Madison era la propia Demi Lovato. Desde que se enteró, no pudo evitar sentirse verdaderamente feliz con la idea de ser tía. Pero tras este trágico suceso, ese sueño se rompió en mil pedazos. A pesar de todo, no ha dudado en mostrar su apoyo a su hermana de manera incondicional. Es más, también ha querido hacerlo forma pública, a través de un comentario en la dolorosa publicación que Madison de la Garza hizo en su perfil de Instagram, en la que comunicó a sus seguidores que, en realidad, su pequeña había fallecido. «Te quiero mucho, Xiomara», comenzó diciendo la reconocida cantante de grandes éxitos como Cool for the summer. Por si fuera poco, la estadounidense quiso añadir algo más en este triste y emotivo mensaje: «Un ángel en todos los sentidos de la palabra. Seré tu tía para siempre».

Lejos de que todo quede ahí, la propia Demi Lovato ha querido utilizar sus historias de Instagram para dedicar otras tantas palabras a la pequeña que, a pesar de su pérdida, siempre será su sobrina: «Descansa en paz mi hermosa y perfecta sobrina Xiomara. Estoy muy agradecida de haber podido abrazarte». De esta forma, la estadounidense no pudo evitar mostrar lo sumamente triste que se sentía con la noticia.

La que también quiso pronunciarse tras esta triste noticia fue Dianna de la Garza, madre de Madison y Demi Lovato. Lo hizo a través de un mensaje en la publicación donde se confirmaba la muerte de la pequeña: «Dicen que cuando conoces a tu nieto por primera vez, sientes un amor que no puedes explicar con palabras. Yo sentí ese amor y lo sentiré hasta el día de mi muerte. Te quiero mi dulce nieta Xiomara. Gracias por convertirme en una verdadera Abuela D».

Demi Lovato, muy ilusionada con ser tía de la pequeña Xiomara

Hace tan solo unas semanas, Madison de la Garza dio el paso de confirmar públicamente que estaba embarazada. Una noticia que llenó de alegría a todos y cada uno de sus seguidores pero, sobre todo, a sus familiares y amigos más cercanos. Todos esperaban con ganas la llegada de la pequeña Xiomara.

Una de las más emocionadas fue, indudablemente, Demi Lovato. La artista reconoció que estaba verdaderamente feliz con la noticia y, sobre todo, con la idea de ser tía: «Mi hermanita tendrá un bebé. Madison, no puedo esperar para conocer a tu angelito». Unas palabras que llegaron en un instante en el que ni tan siquiera se imaginaban el fatal desenlace. Sin duda, se trata de una triste y dura pérdida. Descanse en paz.