Demarco Flamenco comienza el 2022 por todo lo alto. El artista acaba de estrenar su nuevo single, una canción titulada ‘Atracción’, en la que no ha estado solo, sino que ha colaborado junto a Nyno Vargas, uno de los artistas urbanos más reconocidos del momento. De esta forma, esta canción estaba destinada a ser un éxito y así ha sido.

‘Atracción’ se convierte así en el segundo adelanto del nuevo álbum de estudio que Demarco Flamenco publicará a lo largo de este año que acaba de comenzar, aun sin fecha de lanzamiento confirmada. Un disco que será su tercer trabajo discográfico.

Se trata de una canción muy esperada por los fans de ambos artistas, pues la unión de Demarco Flamenco y Nyno Vargas siempre es un éxito. Una fusión única de estilos con la que siempre consiguen alcanzar el número uno de las listas de éxitos de nuestro país.

Fue el pasado mes de septiembre cuando los fans del artista andaluz esperaban ansiosos su esperado regreso a la música, y entonces, Demarco regresó con su single ‘No necesito más’, una canción sentimental y llena de emoción que tuvo una gran acogida entre los fans.

Ahora, Nyno Vargas y Demarco regresan con una canción con un sonido muy diferente. Una rumba que habla de amor, pero en esta ocasión, de una historia en la que dos personas se atraen pero una de ellas niega a la otra, tanto por orgullo como por miedo a que le vuelvan a romper el corazón.

“No se porque me niegas si en tus stories destacadas sigo yo, no se porque me niegas si en la cama fui yo el que mejor te tocó”, dice la letra de atracción. Una canción que ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento, ¡No te la puedes perder!.