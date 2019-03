El actor David Harbour al principio no creía en el proyecto de Netflix

El actor David Harbour, que da vida al Sheriff Hopper en la exitosa serie de Netflix ‘Strangers Things’ ha concedido una entrevista a la revista Empire, en la que ha confesado que no tenía ninguna esperanza puesta en el producto de Netflix, y que al principio pensaba que la serie sería un fracaso. Todo lo contrario puesto que los 8 capítulos iniciales con los que la plataforma probó suerte, al final se convirtieron en 16 y están punto de ser 22, ya que la nueva temporada de ‘Strangers Things’ se estrenará el 4 de julio.

En la entrevista, el actor aseguró que tras leer el guión y que le contasen de que iba el proyecto, aunque accedió a realizarlo de todas maneras “Pensaba que iba a ser un desastre y que nadie iba a ver la serie”, afirmó durante la entrevista para la revista, pese a que a él sí le gustaba el proyecto desde el principio.

Pero todo cambió cuando se encontraba actuando en ‘Shakespeare in the Park’ en Nueva York y al terminar se encontró con 50 personas en el backstage esperándole para verle y poder hablar con él. El actor de repente se vio envuelto en una fama que nunca antes había tenido, y se dio cuenta de que por fin había llegado su oportunidad “Se convirtió en un fenómeno muy rápido y estaba muy agradecido porque fuese tan popular. En ese momento supe que las cosas serían distintas para mí. Que no tendría que luchar demasiado”. Explicó David Harbour, que gracias a su papel como agente de la ley en ‘Strangers Things’ se le han abierto las puertas de grandes proyectos como ‘Hellboy’.

Sin embargo a pesar de la fama, el actor no olvida de donde viene, ni a sus fans, demostrando que siempre está ahí para lo que necesiten, dispuesto a ir a cumpleaños de fans que se lo han pedido o incluso oficiar una boda como sorpresa. Demostrando que ser un reconocido actor de Hollywood, no está reñido con ser un ser humano excepcional.