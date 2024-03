Danna Paola: ¿qué ha ocurrido con la cantante y por qué muchas personas la están ‘cancelando’?

Danna Paola nunca se ha metido en muchas polémicas y nunca había sido «cancelada» en redes sociales. La artista es una cantante y actriz reconocida sobre todo por su papel de Lucrecia en la serie de Netflix de Élite. La cantante ha publicado ya seis álbumes de estudio: Mi globo azul, Océano, Chiquita pero picosa, Danna Paola, SIE7E+ y K.O.

Ahora, con la preparación de su séptimo álbum, la artista ha querido cambiarse su nombre artístico y ha sido a raíz de este cambio que la cantante se ha metido en la polémica. Danna Paola quiere convertirse en DANNA, y eso está haciendo en todas sus reces sociales, excepto en X (antes Twitter), que se ha tenido que poner el usuario @dannajustdanna, ya que el usuario @danna ya está ocupado. Es por eso que la cantante invitó a sus fans a hacer un «complot» a la dueña de la cuenta.

el 19 de marzo, danna anuncio a través de unos audios en su canal de difusión de whatsapp que había intentado obtener el usuario @danna en twitter sin éxito alguno, en donde invitó a sus fans “a hacer un complot” contra la mujer detrás de la cuenta. pic.twitter.com/RPpUijzmi4 — bels | n3 🇲🇽 (@bel5wift) March 21, 2024

Lo ha hecho a través de su canal de WhatsApp, donde ha mandado un audio a sus fans: «La señora que tiene la cuenta de Twitter de Danna», comenzó diciendo. «La señora hoy ya vio que me llamo Danna y que mi username es Danna en todos lados… Quiere 400 mil dólares», explicó la artista. Parece que la dueña de esa cuenta le ha pedido una gran cantidad de dinero a la cantante para cederle su nombre de usuario. «Entonces tenemos que hacer un plan. Algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil dólares», continuó.

Aquí fue cuando le propuso a sus fans la iniciativa para conseguir ese nombre de usuario: «Entonces, yo digo que hagamos un ‘complot’». La cantante acumula alrededor de 100 mil usuarios en su canal de difusión de WhatsApp, seguidores que siguieron sus palabras al pie de la letra e iniciaron una ola de acoso masivo a la usuaria de X (antes Twitter), @danna.

Amenazas y mensajes de odio le llegan diariamente a esta cuenta únicamente para cederle el nombre de usuario: «Apura y borra tu cuenta. Lo queríamos hacer por las buenas, pero como no colaboras será a la mala, perra», «Y próximamente dejará de ser solo por mensaje, ya tenemos la dirección de tu casa, sabemos en qué autos te mueves, en donde trabajas, la gente con la que te relacionas, nos encargaremos de hacer tu vida un infierno si es necesario».

Entonces la cantante le dedicó una publicación a la dueña de la cuenta, que ahora ha borrado, diciendo: «Lo siento mucho por lo que está pasando con esta situación y los ataques que has recibido de mis fans. Yo nunca he incitado al odio, y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto se saldría de control. Lo último que quiero es causarte problemas, solo compartí con mis fans que la cantidad que me pediste por el nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes. No lo necesito, ¡todo bien! Creo que no es la manera de llegar a un acuerdo. Saludos y ten un buen día».

Dannajustdanna entró al chat 💋💋💋💋💋💋 — Danna (@dannajustdanna) March 20, 2024

Aunque Danna Paola pidiera a sus fans por su canal de difusión que dejaran de mandarle mensajes, las redes sociales no van a olvidar que les pidiera a sus fans que hicieran un ‘complot’.