Daniel Sancho: las duras condiciones de la prisión a la que podría ser trasladado

La investigación del crimen de Edwin Arrieta continúa. Mientras tanto, cada día van saliendo a la luz nuevos datos sobre el mediático caso. El último de ellos, cómo sería la cárcel a la que podría ser trasladado Daniel Sancho tras pasar casi un mes en la cárcel de Koh Samoui.

El hijo de Rodolfo Sancho lleva casi un mes en la prisión de Koh Samui. Fue el pasado 7 de agosto cuando Daniel Sancho fue trasladado a la cárcel tras confesar el crimen de Edwin Arrieta. Sin embargo, diversas informaciones apuntan a que esta no sería la única prisión que vaya a pisar.

Próximamente, Daniel Sancho será trasladado a otra cárcel mientras el proceso judicial por el asesinato de Edwin Arrieta continúa. Son varias las opciones que la policía maneja, tal y como explicaron desde Así es la vida, y una de las que suena con más fuerza es la de la cárcel de Nakhon Si Thammarat.

Teniendo en cuenta que el asesinato tuvo lugar en Tailandia, casi con total probabilidad, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo cumplirá condena allí, y esto implicaría que próximamente tendría que cambiar de prisión.

Desde el programa de Telecinco, revelaron algunos detalles de la nueva prisión a la que podría ser trasladado Daniel Sancho próximamente. Una cárcel que se situaría al sur del país, a unas dos horas de la prisión en la que se encuentra ahora.

Esta cárcel, tiene unas condiciones mucho más duras que las de Koh Samui. Tal y como explicaron desde el programa a través de las cartas de una interna: “solo hay un baño para todos. Tenemos que turnarnos para sentarnos o tumbarnos porque no hay hueco. Me dicen que me corte el pelo, las uñas”.

Por otro lado, esta persona habría escrito que “a cada uno de nosotros se nos dan tres mantas para proporcionar confort. Una debajo para dormir, la segunda en forma de almohada, y la última para taparte”.