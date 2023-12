El cantante Dani Fernández anuncia que ha sido padre: «Me ha robado el corazón»

Buenas noticias para el cantante Dani Fernández, al que la vida le ha dado uno de los mejores regalos: ha sido padre. Pese a que no es habitual que cuente detalles sobre su vida privada, el feliz papá ha querido contarlo a los cuatro vientos días después de que llegase al mundo la pequeña Belice.

El manchego ha elegido su cuenta de Instagram para compartir la foto más tierna que hasta ahora ha subido en la red social. En ella, aparece con su pequeña en brazos minutos después de su llegada al mundo. Aunque no le gusta hablar de temas que no sean musical, la ocasión merece saltarse esta norma por una vez.

«He tardado un poco en subir este post, porque sabéis que no me gusta hablar mucho sobre mi vida fuera del escenario. Quería deciros que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida al lado de mi pequeña Belice, que es una niña increíble y que ya estos primeros días me ha robado el corazón», así la ha presentado al mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝘿𝘼𝙉𝙄 𝙁𝙀𝙍𝙉𝘼́𝙉𝘿𝙀𝙕 𝘿. (@danifdezmusic)

Aunque hasta ahora era habitual verle encima de un escenario, ya está completamente metido en su faceta como padre y ha dejado claro que hará lo que sea por su niña. «Pídeme que voy a estar, cediendo a todo lo que te haga disfrutar. Y cuando algo se desarme, SOLO TIENES QUE AVISAR», ha escrito también, una frase muy significativa, ya que se trata de parte de la letra de la canción que le dedicó cuando supo que su mujer estaba embarazada.

Avisa de que estará ausente de todo, pero es por una buena razón: «Siento muchísimo que vaya estar totalmente fuera de redes sociales en los próximos días, así que GRACIAS por vuestros mensajes de cariño y por vuestro apoyo. Y perdonad si no contesto porque ahora solo puedo estar mirando embobado a los ojos a mi hija».

Yarea Guillén, la nueva mamá y mujer de Dani Fernández, está perfectamente tras el parto: «También deciros que Mami está estupenda y que si ya creaba canciones increíbles ahora se ha pasado el juego creando lo más especial de nuestras vidas». La artista también ha querido compartir en sus redes sociales la primera foto con su hija en la cama del hospital.

Se trata de una gran noticia más que merecida. Enhorabuena a los nuevos papás.