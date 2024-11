Aitana ha vivido un 2024 repleto de emociones. Por ello, tras la finalización de su última gira musical, la artista catalana ha optado por hacer las maletas y desconectar. Durante el pasado verano, la joven, de 25 años, mostró que se encontraba de vacaciones con su familia y amigos. Pero, con la vuelta de la rutina, la cantante ha vuelto a hacer las maletas para enfocarse al 100% en su nueva música. Por ello, ha puesto rumbo a Miami, lugar al que casi siempre suele acudir para componer y grabar su nuevo material artístico. Un trabajo que, por lo que deja caer en redes sociales, está cosechando sus frutos. Pero, de momento, se desconocen detalles respecto a sus nuevas melodías.

Debido a que pasa largas jornadas al otro lado del charco, la intérprete de Vas a quedarte decidió adquirir una propiedad en Miami. Según ha informado SEMANA, Aitana estaba cansada de siempre hospedarse en hoteles durante su paso por la ciudad. Por ello, apostó por comprarse una casa valorada en 1,14 millones de euros. De esta manera, puede permanecer todo el tiempo que desee en el lugar sin tener que preocuparse por nada. Además, según se informa, la catalana habría elegido esa casa en concreto debido a que se encuentra cerca de los estudios de grabación más importantes del país. Un pequeño detalle que le viene de perlas y con los que corroboraría la teoría de que está creando nueva música.

Pero, durante estos últimos días, Aitana tuvo que abandonar su residencia en Miami para regresar a España. ¿El motivo? El clásico. El pasado sábado, 26 de octubre, el Real Madrid C. F. y el F. C. Barcelona se enfrentaron en el Santiago Bernabéu en uno de los partidos más esperados de la temporada. Un encuentro donde el equipo de Carlo Ancelotti no salió bien parado y que dejó como resultado uno de los peores marcadores de los últimos años para los blancos.

Un partido que Aitana no quiso perderse. Pues, tal y como ella misma mostró en sus redes sociales, viajó a la capital española para poder presenciar este clásico deportivo desde el estadio. De hecho, aprovechó la oportunidad para sacarse fotografías junto a sus familiares y amigos más íntimos, pero también junto a la cantante Lola Índigo. «Volviendo a casa para ver el clásico», escribió junto al carrusel de imágenes.

Aitana ha regresado al Santiago Bernabéu

Ambas estrellas tendrán próximamente su show especial en el Santiago Bernabéu. En el caso de Aitana, la artista se ha visto obligada a reprogramar sus conciertos del mes de diciembre, al próximo año 2025. Una situación que también han tenido que realizar otras estrellas de la industria por reformas en el templo del Real Madrid C. F.

Como era de esperar, esta pequeña interacción de Aitana en el Bernabéu no ha dejado indiferente a sus fans. De hecho, poco han tardado sus seguidores en inundarle la publicación con todo tipo de comentarios. «La mejor», «Qué ganas de estar ahí para verte», «Ahí estaremos en junio dándolo todo», «No importa quién gane, el estadio ya ganó con tenerte ahí», o «Qué ganas de que sea junio para verte brillar en el Bernabéu», son algunos de los comentarios que se pueden leer.