La curiosa razón por la que la hija de Patricia Pardo llama «cachorrito» a Christian Gálvez

Patricia Pardo está viviendo una etapa dorada en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Tras haber cogido las riendas como presentadora titular de Vamos a ver, este mes de junio ha podido presentar el Encuentro Diocesano con el Papa León XIV junto a Christian Gálvez, su marido y padre de su segundo hijo. La pareja de presentadores se refugió en la fe después de sus respectivos divorcios y eso les ha ayudado a superar las críticas que han recibido por rehacer sus vidas. Para hablar de todos estos temas, la pareja de presentadores ha dado una portada en una revista del corazón, en la que han dado detalles íntimos de su relación.

La gallega asegura en las páginas de la revista del corazón que «nada peor en la vida» que divorciarse teniendo niños. Según su punto de vista, es un divorcio en el que te separas de tu anterior pareja, «pero no de tu familia». Es por eso que los plazos son más complicados, debiendo mantener una relación obligatoria con su ex por el bien de los niños.

Tras la ruptura, Patricia asegura que que estaba «sola, frustrada y en un momento terrorífico», pero que fue Christian el que la sacó de aquel momento negro: «Él me rescató. Fue el milagro de mi vida». Desde que se conocieran en los pasillos de Telecinco, ambos tuvieron a la prensa encima casi desde el minuto uno, pero eso compensa los grandes momentos que han vivido, pese a que no han podido tener una relación tranquila en la que irse conociendo poco a poco, como sería habitual en casi cualquier pareja.

La emoción de estar junto al Papa y ser padres

En las páginas de la revista ¡Hola! ha contado que presentar el encuentro en el Bernabéu con el Papa León XIV queda como uno de los momentos más importantes de su vida, pero que la llegada al mundo de su hijo Luca es «insuperable»

La emoción para Patricia Pardo es grande, pero recuerda que ese momento fue especial Gálvez «porque fue su primera vez. Jamás pensé que volvería a casarme y mucho menos ser madre otra vez. Me quedo con el nacimiento de Luca, que ha sido el gran milagro de mi vida, y haber formado esta familia. Si nos vieses en nuestro día a día, con las niñas…», así relata la periodista este momento.

El mote que las hijas de Patricia Pardo han puesto a Christian Gálvez

Hay que recordar que la presentadora contaba con dos hijas de su anterior matrimonio, por lo que el ex presentador de Pasapalabra tuvo que amoldarse y hacerse a esta situación. Por suerte, la adaptación de las pequeñas y Christian parece ir de maravilla.

«Cuando Chris vino a casa, Sofía empezó a decir que él era un cachorrito abandonado al que teníamos que acoger. Para las niñas, Chris es ‘Cacho’», ese es el mote que las pequeñas le han puesto a su padrastro.

Pardo destaca de Gálvez que lo está dando todo por hacerse un hueco en el corazón de las niñas, demostrando una generosidad enorme. «Sentir y ver todos los días que las trata como hijas suyas… No hace ningún tipo de distinción entre ellas y Luca. El mayor milagro es ese: encontrar a otra persona que las cuide y las ame profundamente. Por supuesto, mis hijas tienen su padre biológico, pero Chris se sacrifica por ellas», así destaca el papel del presentador en este nuevo rol de padre y padrastro.