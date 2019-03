¿Merche y Antonio volverán a pasar por momentos duros?

Reinventarse tras 20 temporadas en antena es una proeza, pero ‘Cuéntame Cómo Pasó’ lo está cumpliendo. Su paso por la historia de este país, su originalidad en los guiones, sus personajes complejos y realistas, su maravilloso elenco de actores y el cariño de la audiencia hacen que la serie consiga no aburrir, empujando a sus realizadores a renovar por nuevas temporadas. Ya han salido a la luz varios tráilers de la nueva temporada, pero ha sido uno de los dos últimos que se han sacado el que ha despertado las sospechas de una crisis entre los dos patriarcas de la serie.

El matrimonio Alcántara-Fernández parece que volverá a pasar por momentos tensos en su relación, de nuevo. Cada temporada presenta distintos problemas a nivel sentimental para la pareja, porque ya sabemos que esta serie retrata la vida misma, y así es, precisamente, la vida. Pero el último gran bache que pasaron los protagonistas fue en la temporada 15, cuando Antonio le fue infiel a Merche. ¿Qué sucederá esta vez con el matrimonio?

Parece ser que no se entienden. “Tu padre no soporta que yo haga las cosas a mi manera”, dice Merche. Finalmente, termina añadiendo un desgarrador “Todo se acaba”, que no nos dice a qué se refiere exactamente. Ahí está la gracia de la promo, en ponernos los dientes largos.

En otra de las promos que han visto la luz, los Alcántara escriben cartas a Carlos en las que le cuentan sus vivencias, ahora que él se encuentra muy lejos con Karina, en Nueva York.

Por lo que parece, no será un año fácil para los Alcántara pero, seamos sinceros… ¿cuándo los Alcántara han tenido algo fácil en la vida? Y vemos, de nuevo, una más de las formas en las que Cuéntame retrata la vida, compleja, realista, con familiares que se van y vienen, y con años difíciles y otros algo mejores. La familia Alcántara es la familia de todos y todos somos, irremediablemente, parecidos a alguno de los Alcántara.