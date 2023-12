Cristina Pedroche y Josie dan nuevas pistas sobre el vestido de las Campanadas: «Es diferente a otros años»

Estamos en el mes de diciembre y, por tanto, ya ha comenzado la cuenta atrás para que llegue la Nochevieja y, con ello, las ansiadas Campanadas. Una de las grandes protagonistas, como desde hace años, será Cristina Pedroche. Recordemos que está ante las más especiales no solamente por ser sus décimas Campanadas sino que, además, son las primeras desde que es madre de Laia.

Recientemente, a través de su perfil de Instagram, la colaboradora de Zapeando ha sorprendido con una preciosa publicación. No solamente publicó una imagen junto a Josie, sino también grabó un audio de su conversación con él a través de WhatsApp, acompañado de un mensaje: «Tengo muchísima suerte de tener el equipo que tengo. Son los mejores y me hacen brillar siempre. (El audio de Josie me da fuerza para todo!) Con ellos a mi lado no tengo miedo a nada. Allá vamos».

En la conversación en WhatsApp, podemos observar cómo Cristina Pedroche dice a su amigo lo siguiente: «Sin prisa para escucharlo». Es entonces cuando Josie respondió, y lo hizo de una manera de lo más contundente y emotiva, a través de un audio: «Creo que vas increíble, creo que llevas un modelo que no hemos visto en 10 años y conseguir eso es súper difícil. ¿Tú sabes lo orgullosa que tienes que estar después de 10 años y llegar así?».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Por si fuera poco, Josie fue más allá: «Lo has conseguido otra vez, vas distinta». Es más, dejó claro que el look que lucirá Cristina Pedroche estas Campanadas va a dejarnos completamente sin palabras: «El día 31 tienes que llegar ahí con la cabeza más que alta. Otra vez lo has vuelto a romper».

La colaboradora de Zapeando, visiblemente emocionada por el audio de su amigo y fiel compañero en esta aventura que suponen las Campanadas en Antena 3, no tardó en responder: «No lo he conseguido yo… LO HEMOS CONSEGUIDO JUNTOS. Es totalmente diferente a otros años». De esta forma, inevitablemente, han compartido una nueva pista.

Otra de las tantas puesto que, hace tan solo unos días, Pedroche desveló una más: «No es de ningún color que haya llevado otros años». Sin duda, la de Vallecas está tremendamente emocionada por estas Campanadas, por ser las más especiales. Es evidente que tenga muchos nervios por estar a la altura, pero estamos completamente seguros de que lo estará. ¡Y con creces!