Cristina Pedroche confiesa cuánto va a cobrar por presentar las Campanadas

Cristina Pedroche será un año más -y ya van diez- la gran protagonista de las Campanadas en televisión. Su esperado vestido es uno de los grandes momentos televisivos de cada año, siendo la responsable de que Antena 3 haya conseguido liderar en audiencias por encima de TVE por primera vez en la historia. La vallecana ha respondido a la gran pregunta de su sueldo.

Alberto Chicote volverá a ser su pareja en una noche tan especial, aunque el protagonismo nadie duda que se lo llevará -como siempre- su compañera, es por eso que se espera que ella cobre mucho más por ponerse ante las cámaras en la última noche del año.

El pasado viernes volvía a dar detalles de cómo será su atuendo, aunque sin desvelar demasiado. «No puedo decir más. Viendo mi Instagram voy dándome cuenta de que voy soltando cositas en las que la gente no se fija, pero hay muchas cosas ocultas», aseguró.

Sobre el color que llevará, fue El Maestro Joao el que hace unos días llegó a asegurar que irá de rojo, aunque ella lo ha desmentido: «Dijo rojo con otro color… Es un color que no me he puesto nunca». Solo su equipo y su hija han podido verlo y saberlo todo: «El vestido ya está terminado, le falta nada. Yo me lo he probado y mi hija lo ha visto y le ha llamado mucho la atención».

Ante la pregunta de si hay plan b por si pudiera ocurrir algún accidente, aseguró que no hay nada preparado, por lo que tendría que salir «en bata o en vaqueros» si lo hubiera.

Para evitar sustos, el vestido de las Campanadas tiene un cuidado protocolo de seguridad: «Lo tiene la persona que lo ha diseñado y luego Josie. Él, con 100 personas de seguridad, lo meten en la Puerta del Sol el mismo día y el mismo día me lo llevo yo a mi casa. Después de usarlo, vuelve directo a su dueño».

¿Cuánto cobra Cristina Pedroche por presentar las Campanas?

El presentador de Zapeando, que se tomará las uvas desde laSexta, quiso saber cuánto dinero cobra su compañera. La colaboradora quiso esquivar este asunto: «Pues a lo mejor menos que a ti». La realidad es que se trata de una de las grandes estrellas de Atresmedia, por lo que no cobra un extra por esta noche en especial recordaba que tiene «contrato de cadena y va todo ahí dentro. No puedo contar con más».

Lo que no puede negar es que con el paso de los años ese contrato se habrá ido renegociando al alza, especialmente tras conseguir gracias a su vestido que Antena 3 lidere por primera vez ante TVE en la última noche del año.