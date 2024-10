Cooper Koch (Erik Menéndez) desvela si utilizó prótesis en la escena de la ducha de ‘Monstruos’

Volver a la rutina tras las vacaciones de verano no es fácil, pero la plataforma de Netflix se ha encargado de que sus suscriptores lo pasen de la mejor manera. Durante las últimas semanas, hemos sido testigo del regreso de grandes producciones de la casa, siendo Soy Georgina o Emily in Paris dos de ellas. Pero, también han habido estrenos muy novedosos. Uno de los más comentados está siendo, sin lugar a duda, la serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez. Una producción protagonizada por Cooper Koch y Nicholas Alexander Chavez, quienes se ponen bajo la piel de los hermanos. Una historia basada en un terrible crimen real que tuvo lugar a finales de los años 80.

Ahora, 35 años después, y debido al gran impacto que ha generado la ficción de Netflix, se está planteando reabrir el caso de Lyle y Erik Menéndez. Por otro lado, los actores que forman parte del elenco de la serie se encuentran promocionando el proyecto en diversos medios de comunicación. Una labor que ha ejecutado, recientemente, Cooper Koch. Pues, el actor se convirtió en el invitado especial del programa Watch What Happens Live, presentado por Andy Cohen. Un encuentro donde las risas no faltaron y que el artista aprovechó para hablar de la polémica escena de la ducha.

En un capítulo de la serie, el actor se muestra completamente desnudo en la ducha. Una escena muy explícita que ha provocado que los fans de la producción se pregunten si para ese momento llevaba algún tipo de prótesis o no. Una cuestión muy generalizada que el actor, de 28 años, ha querido responder.

«Solo para decir que la mía no es una prótesis», comenzó diciendo respecto a la escena. Ante ello, Andy Cohen no pudo evitar elogiar al actor. «¡Felicidades, Cooper! Eres muy afortunado», exclamó. Por su parte, Cooper Koch se tomó el comentario con humor e intentó actuar de la misma manera. «Bueno… bien dotado», dijo entre risas.

Asimismo, y lejos de dejarlo ahí, Cooper Koch quiso profundizar en el tema de la escena. De esta manera, el actor confesó que no es nada fácil rodar una escena estando desnudo, pues al hecho hay que agregarle que se está rodeado de un gran equipo de personas.

Sin embargo, y aunque ser grabado en un momento tan vulnerable siempre impone, es consciente de que es el pan de cada día en la industria interpretativa y lo más natural del mundo. «No da miedo. Diría que al principio es incómodo. Hace frío, especialmente en la ducha», explicó en el programa ante la atenta mirada de todos.

Respecto a la escena proyectada por el equipo de Netflix, confiesa que el agua estaba «tibia» al principio de la escena, lo que hizo la situación un poco más llevadera. Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez no es solo una serie que impacta por su narrativa, también lo hace por el increíble talento interpretativo de su elenco.