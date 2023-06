‘Coachella 2024’: se confirman las fechas de la próxima edición

Este lunes se anunciaron las fechas para el Coachella 2024, el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella. Como cada año, el festival se celebrará durante dos fines de semana, y en esta ocasión tendrá lugar del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril.

Un año más, la localización del famoso festival estadounidense será el Empire Polo Club de Indio, California, un recinto que ya se ha convertido en una seña de identidad de Coachella, ubicado en el desierto de Indio, aproximadamente a 40 km al sureste de la ciudad de Palm Springs.

En cuanto a la venta anticipada de entradas y abonos comenzará este viernes 16 de junio, a las 2 del mediodía, hora de Estados Unidos. No obstante, ya se pueden adquirir los paquetes de alojamiento, tal y como se ha informado desde la organización del propio festival.

Wherever you are, the desert isn’t far.

Coachella returns April 12-14 and April 19-21. Register now to access the 2024 Advance Sale beginning Friday, June 16 at 11am PT at https://t.co/qujCsdlTip. pic.twitter.com/DzxoqshQyR

— Coachella (@coachella) June 12, 2023