Clara Galle confiesa el accidente que tuvo un día antes de comenzar el rodaje de ‘A través de mi ventana’

El pasado lunes 20 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo programa de Martínez y Hermanos presentado por Dani Martínez. En esta ocasión, los invitados fueron Pepe Reina, María Adánez y Clara Galle. La actriz de A través de mi ventana, entre otras tantas cuestiones, dio a conocer una anécdota que ocurrió tan solo un día antes de comenzar a grabar la película de Netflix.

Para comenzar, la joven reconoció que era tremendamente torpe. Esto ha hecho posible que, a lo largo de su vida, haya tenido diversos accidentes. Algunos de ellos realmente complejos y preocupantes. Lo cierto es que, durante su participación en Martínez y Hermanos, no dudó en reconocer lo siguiente: «Me he abierto la cabeza tres veces».

Algo que, como era de esperar, no solamente dejó sin palabras al propio Dani Martínez, sino también al resto de invitados de esta nueva entrega de Martínez y Hermanos. De esta forma, la actriz comenzó a contar esta curiosa anécdota: «Teníamos que hacernos una PCR el día de antes, y yo estaba contentísima».

Acto seguido, continuó explicando lo ocurrido: «Fui a ponerme los zapatos y estaba segura de que había cerrado la ventana». Fue entonces cuando acabó dándose un golpe tremendo contra la ventana. Aun así, decidió pasarlo por alto lo ocurrido precisamente por los nervios que tenía ante el inminente comienzo del rodaje de la película.

A pesar de todo, cuando fue a hacerse la prueba PCR que se le exigía, la enfermera se quedó completamente impactada. ¿El motivo? «Tenía un chorro de sangre de la cabeza a la camiseta», recordó. A continuación, siguió explicando lo sucedido: «Una chica de producción me llevó al médico y éste me dijo que me tendría que rapar para la anestesia».

El accidente que tuvo Clara Galle el día antes de comenzar a rodar una película que casi le sale caro: «Iba sangrando y yo ni lo sabía» #MartínezYHermanos https://t.co/laJ3givdPF — Cuatro (@cuatro) May 21, 2024

Al escucharlo, inevitablemente, la joven entró en pánico ya que no quería que le pusieran anestesia. Y todo porque, en cuestión de horas, iba a comenzar el rodaje de A través de mi ventana para Netflix. Es entonces cuando, como consecuencia de este accidente, acabó con nada más y nada menos que seis puntos. ¡Y se los pusieron sin anestesia!

«Me preguntó que cómo me había hecho eso, y le dije que con la ventana. Luego quiso saber el nombre de la peli, que es A través de mi ventana», comentó Clara Galle entre risas. Esto provocó que Dani Martínez y el resto de invitados acabasen riéndose por la situación que tuvo que vivir la actriz. Sobre todo, porque todo ocurrió tan solo horas antes del comienzo del rodaje de la película que le cambió la vida.