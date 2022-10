Christina Aguilera estrena ‘No es que te extrañe’, su canción contra el maltrato

Christina Aguilera es una artista muy importante que ha marcado a una generación entera con sus canciones e hitos en la música. A pesar de que la cantante es de origen estadounidense, debido a sus raíces latinas tiene multitud de proyectos en español y este es uno de ellos.

No Es Que Te Extrañe es el nuevo single de la artista que forma parte de un doble sencillo que ha lanzado llamado La Luz, del cual forma parte una canción del mismo nombre. Estas dos canciones son el último capítulo de un proyecto más grande de la artista llamado AGUILERA. Este último es el más personal de todos los capítulos.

As a mother, I want to be the strongest, healthiest version of myself for my children. I wrote No Es Que Te Extrañe to come full circle, accept, forgive and be set free. Forgiveness begins when heartache turns into freedom. 🕯🕊 La Luz, AVAILABLE NOW! https://t.co/vdpsWgRpdx pic.twitter.com/H5Thyvzu36

— Christina Aguilera (@xtina) September 29, 2022